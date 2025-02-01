Как ухаживать за наращёнными ресницами для максимальной стойкости?

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Наращённые ресницы могут стать настоящим украшением, но для того, чтобы они сохраняли свой идеальный вид как можно дольше, необходим правильный уход. Ведь даже самые качественные ресницы требуют внимания и заботы, чтобы не потерять форму и не повредить натуральные волоски.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Наращивание ресниц

Избегайте контакта с водой в первые 24 часа

После наращивания важно не мочить глаза в течение первых 24 часов. Это позволит клею полностью высохнуть и зафиксировать ресницы на месте. Вода и пар могут нарушить сцепление, и ресницы начнут отставать.

Используйте мягкие средства для снятия макияжа

Чтобы сохранить ресницы, избегайте использования жирных или масляных средств для удаления макияжа. Масло может растворить клей и привести к выпадению пучков. Используйте средства на водной основе или специально предназначенные для ухода за наращёнными ресницами.

Не трите глаза и не подвергайте ресницы механическому воздействию

Не трите глаза руками, не тяните веки при снятии макияжа и не используйте щипцы для завивки ресниц. Эти действия могут привести к повреждению как наращенных, так и натуральных ресниц.

Регулярное расчесывание

Для того чтобы ресницы не спутывались, расчесывайте их мягкой щеточкой. Это поможет поддерживать их в хорошем состоянии и предотвратит появление неприятных заломов.

Следите за сроками коррекции

Наращённые ресницы требуют регулярной коррекции, обычно каждые 2-3 недели. Это поможет поддерживать их густоту и естественный вид.

Уход за наращёнными ресницами несложен, но требует внимания. Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться их красотой долгое время.

Уточнения

Нара́щивание ресни́ц — процесс удлинения и увеличения объема натуральных ресниц при помощи искусственных ресниц.



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