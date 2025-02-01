Почему ботокс не искажает мимику, если довериться профессионалу?

Инъекции ботокса давно стали одной из самых востребованных антивозрастных процедур. Однако вокруг них ходит множество мифов, главный из которых – страх получить «замороженное» лицо без эмоций. Многие уверены, что после процедуры мимика исчезает, а лицо становится неестественным. Но так ли это на самом деле?
Ботулотоксин временно блокирует работу мышц, отвечающих за появление мимических морщин. Однако это не означает, что лицо превращается в маску. При правильной дозировке и грамотном введении препарат просто расслабляет мышцы, предотвращая их чрезмерное сокращение. Это помогает разгладить морщины и освежить внешний вид, не нарушая естественную мимику.
Эффект «замороженного» лица возможен, но только в случае передозировки или ошибки косметолога. Если препарат вводится в правильных местах и в умеренном количестве, лицо остается подвижным, но при этом выглядит моложе и свежее. Именно поэтому важно обращаться к квалифицированным специалистам.
Чтобы ботокс выглядел естественно, нужно учитывать несколько факторов:
Миф о «замороженном» лице связан с неудачными примерами передозировки или неопытными косметологами. Главное – выбирать квалифицированного специалиста и не бояться популярных заблуждений.
Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.
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