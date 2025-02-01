Почему ботокс не искажает мимику, если довериться профессионалу?

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Инъекции ботокса давно стали одной из самых востребованных антивозрастных процедур. Однако вокруг них ходит множество мифов, главный из которых – страх получить «замороженное» лицо без эмоций. Многие уверены, что после процедуры мимика исчезает, а лицо становится неестественным. Но так ли это на самом деле?

Фото: https://www.freepik.com Косметолог

Как ботокс действует на кожу?

Ботулотоксин временно блокирует работу мышц, отвечающих за появление мимических морщин. Однако это не означает, что лицо превращается в маску. При правильной дозировке и грамотном введении препарат просто расслабляет мышцы, предотвращая их чрезмерное сокращение. Это помогает разгладить морщины и освежить внешний вид, не нарушая естественную мимику.

Правда ли ботокс обездвиживает лицо?

Эффект «замороженного» лица возможен, но только в случае передозировки или ошибки косметолога. Если препарат вводится в правильных местах и в умеренном количестве, лицо остается подвижным, но при этом выглядит моложе и свежее. Именно поэтому важно обращаться к квалифицированным специалистам.

Как избежать неестественного эффекта?

Чтобы ботокс выглядел естественно, нужно учитывать несколько факторов:

Выбор профессионального косметолога. Опытный врач подберет правильную дозировку и зоны введения. Индивидуальный подход. Доза препарата подбирается в зависимости от выраженности мимики и возраста пациента. Четкое соблюдение рекомендаций. После процедуры важно следовать советам специалиста, чтобы ботокс лёг равномерно.

Миф о «замороженном» лице связан с неудачными примерами передозировки или неопытными косметологами. Главное – выбирать квалифицированного специалиста и не бояться популярных заблуждений.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.