Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном

3:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Посещение парикмахера — это не просто стрижка или окрашивание, а полноценная процедура, требующая правильной подготовки. Казалось бы, что может пойти не так? Однако даже самые безобидные привычки способны повлиять на конечный результат. Разбираемся, чего категорически не стоит делать перед визитом к мастеру.

Фото: https://www.freepik.com Перхоть

Приходить на окрашивание с грязной головой

Миф о том, что немытые волосы лучше окрашиваются, давно устарел. Наоборот, избыток себума и пыли создает барьер, мешающий краске проникнуть внутрь волоса. Колористы советуют мыть голову за день-два до визита, но без использования сухого шампуня, стайлинга или масел.

Наносить на волосы много уходовых средств

Бальзамы, масла и несмываемые кондиционеры утяжеляют волосы, делая их скользкими. Это особенно важно при сухой стрижке и мелировании — средства могут повлиять на равномерность окрашивания и точность работы мастера.

Мыть голову перед химической завивкой или выпрямлением

Если вам предстоит биозавивка, карвинг или кератиновое выпрямление, лучше не трогать волосы пару дней. Натуральные масла создают защитный слой, снижая риск раздражения кожи головы от химических составов.

Не расчесывать волосы перед визитом

Спутанные волосы усложняют работу мастера, особенно если речь идет о длинных локонах с сухими кончиками. Чем больше времени уйдет на распутывание, тем меньше останется на саму стрижку или укладку.

Не приносить фото желаемой прически

Фраза "сделайте мне что-нибудь красивое" — не лучший вариант. Принесите несколько примеров, которые вам нравятся, а также фото того, чего категорически не хотите. Это поможет мастеру понять ваши ожидания и избежать разочарований.

Совет: выбирайте фото моделей с похожим оттенком волос, тоном кожи и формой лица — так результат будет наиболее предсказуемым.

Надевать одежду с высоким воротником или массивные аксессуары

Объемные свитера, водолазки и капюшоны мешают правильно уложить волосы после стрижки. А крупные серьги могут цепляться за расческу и затруднять работу мастера. Лучше выбрать простую футболку с открытым воротом.

Не рассказывать о домашних экспериментах

Если вы использовали хну, красили волосы самостоятельно или пробовали химические средства для выпрямления, обязательно скажите об этом парикмахеру. Остатки старых составов могут повлиять на итоговый цвет, а в худшем случае — привести к нежелательной реакции с новыми компонентами.

Совет: честность с мастером поможет избежать проблем, ведь исправление домашних экспериментов часто выходит дороже, чем первичное окрашивание в салоне.

Чтобы поход в салон принес только радость, важно учитывать не только пожелания к прическе, но и нюансы подготовки. Соблюдайте эти простые правила, и тогда результат приятно удивит.

Уточнения

Парикмахер — специалист в области создания стиля человека с помощью причёски и парика.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.