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Главные ошибки при выборе нижнего белья, которые испортят даже самую красивую фигуру

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Нижнее белье играет важную роль не только в комфорте, но и в визуальном восприятии фигуры. Даже идеально сидящая одежда не сможет скрыть следы от врезающихся лямок, складки от слишком узких трусов или неправильный силуэт из-за неподходящего бюстгальтера. Разберем самые распространенные ошибки при выборе белья, которые могут испортить ваш образ.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

Ошибка 1. Неподходящий размер бюстгальтера

Слишком маленький бюстгальтер создает некрасивые складки, а слишком большой — не поддерживает грудь, делая силуэт менее подтянутым. Всегда измеряйте объём под грудью и выбирайте правильный размер чашки, а также учитывайте особенности посадки разных моделей.

Ошибка 2. Неправильная форма чашек

Чашки бюстгальтера должны соответствовать форме груди. Глубокие чашки могут сплющивать небольшую грудь, а слишком открытые модели не обеспечивают нужной поддержки.

Ошибка 3. Слишком тугие или свободные трусы

Неправильный размер трусов может стать причиной появления некрасивых линий под одеждой. Слишком узкие модели врезаются в кожу, а слишком свободные создают ненужный объем в области бедер.

Ошибка 4. Некачественные материалы

Синтетические ткани без добавления хлопка могут вызывать раздражение и дискомфорт. Натуральные материалы обеспечивают комфорт и предотвращают появление неприятных ощущений.

Выбор правильного нижнего белья — это залог красивого силуэта и уверенности в себе. Учитывайте не только дизайн, но и посадку, материалы и соответствие фигуре, чтобы избежать распространенных ошибок.

Уточнения

Нижняя оде́жда ни́жнее бельё, бельё нате́льное, арх. испо́днее — одежда, надеваемая непосредственно на тело человека и предназначенная для создания благоприятных гигиенических условий.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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