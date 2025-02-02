Обычный лак в лампе для маникюра: что на самом деле произойдет с покрытием

3:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маникюр — это не просто уход за ногтями, а целая наука. Каждый хочет, чтобы покрытие сохло быстрее, держалось дольше и выглядело идеально. Но может ли обычный лак стать стойким, если посушить его в УФ-лампе? Давай разберемся, что на самом деле происходит с покрытием и стоит ли тратить время на этот метод.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лампа для маникюра

Разница между обычным лаком и гелем

Перед тем как экспериментировать, важно понять, как работают разные покрытия:

Обычный лак сохнет на воздухе, так как растворители испаряются естественным путем.

сохнет на воздухе, так как растворители испаряются естественным путем. Гель-лак требует полимеризации под УФ- или LED-лампой, так как содержит фотоинициаторы, активирующиеся под воздействием света.

Вывод: если в составе обычного лака нет компонентов, реагирующих на свет, лампа не сможет ускорить его высыхание.

Что происходит, если сушить обычный лак в лампе

Некоторые думают, что УФ-лампа может сократить время сушки, но это заблуждение. В лучшем случае результат будет нулевым, а в худшем — только ухудшит маникюр:

Лак высохнет неравномерно : верхний слой затвердеет, а нижний останется липким. Это приведет к быстрому скалыванию.

: верхний слой затвердеет, а нижний останется липким. Это приведет к быстрому скалыванию. Покрытие может измениться : некоторые лаки под воздействием тепла и света темнеют, мутнеют или приобретают странный оттенок.

: некоторые лаки под воздействием тепла и света темнеют, мутнеют или приобретают странный оттенок. Снижается стойкость: из-за нарушения естественного процесса испарения растворителей маникюр может облезть буквально на следующий день.

Вывод: лампа не только не поможет, но и может испортить результат.

Зачем мастера иногда используют лампу при обычном маникюре

Некоторые специалисты применяют лампу не для сушки, а для стабилизации рук клиента. Когда пальцы зафиксированы, вероятность смазать покрытие минимальна.

Есть и другой прием — бутерброд

База: гелевая, чтобы создать прочную основу.

гелевая, чтобы создать прочную основу. Цвет: обычный лак, чтобы сохранить легкость в снятии.

обычный лак, чтобы сохранить легкость в снятии. Топ: снова гелевый, чтобы продлить стойкость.

Этот метод действительно увеличивает срок носки, но есть важное правило: обычный лак должен полностью высохнуть перед нанесением гелевого топа. В противном случае появятся пузыри или трещины.

Как ускорить сушку обычного лака

Если времени мало, можно использовать проверенные способы:

Быстросохнущий лак : в составе таких покрытий больше летучих растворителей, благодаря чему они сохнут быстрее.

: в составе таких покрытий больше летучих растворителей, благодаря чему они сохнут быстрее. Капли для сушки : специальные составы ускоряют испарение и уменьшают риск смазывания.

: специальные составы ускоряют испарение и уменьшают риск смазывания. Погружение в холодную воду : через 2-3 минуты после нанесения лака можно опустить ногти в ледяную воду — это поможет покрытию быстрее затвердеть.

: через 2-3 минуты после нанесения лака можно опустить ногти в ледяную воду — это поможет покрытию быстрее затвердеть. Нанесение тонкими слоями: чем тоньше слой, тем быстрее он высохнет. Лучше нанести три тонких слоя, чем один толстый.

Вывод: вместо сомнительных экспериментов с УФ-лампой лучше использовать специальные продукты и лайфхаки, которые действительно работают.

Сушить обычный лак в УФ-лампе — пустая трата времени. Это не ускорит процесс, а только испортит маникюр. Если хочется, чтобы покрытие высыхало быстрее и держалось дольше, лучше использовать специальные средства или переходить на гибридные покрытия.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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