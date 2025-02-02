Секрет крепких ногтей: двухминутная процедура для ежедневного ухода

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Идеальные ногти — это не только походы в салон, но и регулярный домашний уход. По мнению дерматологов, достаточно всего двух минут в день, чтобы укрепить ногти, предотвратить их ломкость и сохранить красоту.

Фото: Freepik is licensed under Free license Маникюр

Шаг 1: подготовьте всё необходимое

Для быстрого ухода тебе понадобятся:

Мягкая зубная щетка.

Щипчики для ногтей.

Пилочка для ногтей.

Баф для полировки.

Масло для кутикулы.

Увлажняющий крем для рук.

Если ваши ногти склонны к ломкости и расслаиванию, добавьте в рутину укрепляющее средство (раз в две недели).

Шаг 2: очистите ногти

Под ногтями скапливается множество бактерий и грибков, поэтому их важно ежедневно очищать. Используйте мягкую зубную щетку и мыло, чтобы удалить загрязнения, но не применяй металлические инструменты, которые могут травмировать ногтевую пластину.

Шаг 3: обрежьте и отполируйте

Поддерживайте ногти в аккуратной форме, удаляя заусенцы и неровности. Вместо щипчиков можно использовать стеклянную пилку и баф, которые бережно сгладят кожу вокруг ногтей.

Шаг 4: увлажняйте

Ногти и кутикулу нужно увлажнять ежедневно. Масло для кутикулы и густой крем для рук предотвратят сухость и ломкость. В зимний период можно использовать ночную маску для рук: нанести вазелиновую мазь и надеть хлопчатобумажные перчатки перед сном.

Шаг 5: нанесите укрепляющий лак

Прозрачные покрытия с протеинами и питательными компонентами помогут защитить ногти и укрепить их структуру.

Регулярный уход — это залог красивых и здоровых ногтей. Достаточно всего двух минут в день, чтобы они оставались крепкими, ухоженными и блестящими.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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