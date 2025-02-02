Секрет красоты айдолов: какие пластические операции делают звезды K-pop

В Южной Корее индустрия K-pop построена на визуальном совершенстве. Будущие звезды начинают свой путь с тренировок, строгих диет и… пластических операций. Корейские агентства зачастую прописывают хирургические манипуляции в контрактах с артистами, оплачивая их заранее, а затем вычитая из будущих гонораров.
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Девушка
Чаще всего изменения делают на этапе подготовки к дебюту, в возрасте 15-18 лет. Внешность корректируют так, чтобы соответствовать корейским стандартам красоты, но не кардинально — только акцентируя выигрышные черты. Популярными процедурами остаются ринопластика, блефаропластика, изменение формы подбородка и коррекция зубов.
Однако не все айдолы соглашаются на операции. Кто-то самостоятельно оплачивает изменения, надеясь на успешную карьеру, а кто-то вовсе отказывается от хирургии, полагаясь на макияж, уход и безоперационные методы.
ТОП-5 пластических операций среди айдолов
Блефаропластика
Корейцы традиционно считают двойное веко более привлекательным.
Айдолы, у которых от природы нет складки века, часто делают операцию для создания "европейского взгляда".
Альтернатива — специальные лифтинг-полоски, но они дают лишь временный эффект.
Ринопластика
Изящный, узкий нос с тонкой переносицей — эталон красоты в Корее.
Как мужчины, так и женщины прибегают к пластике носа.
Коррекция нижней челюсти и скул
Айдолы часто меняют форму лица, стремясь к V-образному силуэту.
В некоторых случаях хирурги буквально спиливают кости челюсти, чтобы сделать подбородок более узким.
Также могут корректировать скулы, немного сдвигая кости.
Увеличение губ
В моде естественная пухлость без эффекта "перекачанных" губ.
Чаще всего используют филлеры, придавая губам мягкую объемность.
Липосакция и липомоделирование
В K-pop высокие стандарты стройности, и айдолы прибегают к липосакции, чтобы избавиться от жира в определенных зонах.
Это позволяет быстрее добиться подтянутого тела, минуя долгие изнурительные диеты.
Сколько стоит стать айдолом
Цены на пластические операции в Корее зависят от клиники, опыта хирурга и сложности процедуры.
Блефаропластика: от 30 000 до 350 000 рублей.
Ринопластика: от 170 000 до 1,5 млн рублей.
Коррекция подбородка и скул: от 250 000 рублей (цена может вырасти при дополнительных манипуляциях).
Увеличение губ (булхорн, филлеры): 60 000 — 150 000 рублей.
Комплексные операции (например, фейслифтинг + блефаропластика + липофилинг): до 3 млн рублей.
Липосакция и липомоделирование: до 5 млн рублей за полный "бодилифт".
Что важно учитывать перед операцией
Цена не всегда гарантирует качество: молодые хирурги могут быть внимательнее и аккуратнее, а опытные — делать ошибки из-за самоуверенности.
Избегайте ненужных процедур: агрессивный маркетинг пластической хирургии может навязать ненужные изменения. Например, 18-летним девушкам предлагают подтяжку бровей и импланты.
Не берите кредит на пластику: это не жизненно необходимая операция, и никакой хирург не может дать 100% гарантию результата.
Стать айдолом — дорого и непросто. Но пластическая хирургия в Корее остается неотъемлемой частью индустрии K-pop, позволяя артистам соответствовать жестким стандартам красоты.
Уточнения
В японской поп-культуре идол или айдол (яп. アイドルайдору, от англ. idol - "кумир") — молодая, преимущественно подросткового возраста, медиа-персона (певец, актёр, фотомодель и т. п.) с привлекательным, часто по-детски чистым имиджем.