Секрет красоты айдолов: какие пластические операции делают звезды K-pop

3:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В Южной Корее индустрия K-pop построена на визуальном совершенстве. Будущие звезды начинают свой путь с тренировок, строгих диет и… пластических операций. Корейские агентства зачастую прописывают хирургические манипуляции в контрактах с артистами, оплачивая их заранее, а затем вычитая из будущих гонораров.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Чаще всего изменения делают на этапе подготовки к дебюту, в возрасте 15-18 лет. Внешность корректируют так, чтобы соответствовать корейским стандартам красоты, но не кардинально — только акцентируя выигрышные черты. Популярными процедурами остаются ринопластика, блефаропластика, изменение формы подбородка и коррекция зубов.

Однако не все айдолы соглашаются на операции. Кто-то самостоятельно оплачивает изменения, надеясь на успешную карьеру, а кто-то вовсе отказывается от хирургии, полагаясь на макияж, уход и безоперационные методы.

ТОП-5 пластических операций среди айдолов

Блефаропластика

Корейцы традиционно считают двойное веко более привлекательным.

Айдолы, у которых от природы нет складки века, часто делают операцию для создания "европейского взгляда".

Альтернатива — специальные лифтинг-полоски, но они дают лишь временный эффект.

Ринопластика

Изящный, узкий нос с тонкой переносицей — эталон красоты в Корее.

Как мужчины, так и женщины прибегают к пластике носа.

Коррекция нижней челюсти и скул

Айдолы часто меняют форму лица, стремясь к V-образному силуэту.

В некоторых случаях хирурги буквально спиливают кости челюсти, чтобы сделать подбородок более узким.

Также могут корректировать скулы, немного сдвигая кости.

Увеличение губ

В моде естественная пухлость без эффекта "перекачанных" губ.

Чаще всего используют филлеры, придавая губам мягкую объемность.

Липосакция и липомоделирование

В K-pop высокие стандарты стройности, и айдолы прибегают к липосакции, чтобы избавиться от жира в определенных зонах.

Это позволяет быстрее добиться подтянутого тела, минуя долгие изнурительные диеты.

Сколько стоит стать айдолом

Цены на пластические операции в Корее зависят от клиники, опыта хирурга и сложности процедуры.

Блефаропластика: от 30 000 до 350 000 рублей.

от 30 000 до 350 000 рублей. Ринопластика: от 170 000 до 1,5 млн рублей.

от 170 000 до 1,5 млн рублей. Коррекция подбородка и скул: от 250 000 рублей (цена может вырасти при дополнительных манипуляциях).

от 250 000 рублей (цена может вырасти при дополнительных манипуляциях). Увеличение губ (булхорн, филлеры): 60 000 — 150 000 рублей.

60 000 — 150 000 рублей. Комплексные операции (например, фейслифтинг + блефаропластика + липофилинг): до 3 млн рублей.

до 3 млн рублей. Липосакция и липомоделирование: до 5 млн рублей за полный "бодилифт".

Что важно учитывать перед операцией

Цена не всегда гарантирует качество: молодые хирурги могут быть внимательнее и аккуратнее, а опытные — делать ошибки из-за самоуверенности.

молодые хирурги могут быть внимательнее и аккуратнее, а опытные — делать ошибки из-за самоуверенности. Избегайте ненужных процедур: агрессивный маркетинг пластической хирургии может навязать ненужные изменения. Например, 18-летним девушкам предлагают подтяжку бровей и импланты.

агрессивный маркетинг пластической хирургии может навязать ненужные изменения. Например, 18-летним девушкам предлагают подтяжку бровей и импланты. Не берите кредит на пластику: это не жизненно необходимая операция, и никакой хирург не может дать 100% гарантию результата.

Стать айдолом — дорого и непросто. Но пластическая хирургия в Корее остается неотъемлемой частью индустрии K-pop, позволяя артистам соответствовать жестким стандартам красоты.

Уточнения

В японской поп-культуре идол или айдол (яп. アイドル айдору, от англ. idol - "кумир") — молодая, преимущественно подросткового возраста, медиа-персона (певец, актёр, фотомодель и т. п.) с привлекательным, часто по-детски чистым имиджем.



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