Кремы от морщин: правда и мифы о составе антивозрастной косметики

С возрастом кожа требует не только увлажнения и защиты, но и активного ухода, направленного на замедление возрастных изменений. Какие ингредиенты действительно помогают бороться со старением и как правильно их использовать.

Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Могут ли кремы стереть возрастные изменения

Ни одно косметическое средство не способно убрать 10-20 лет с лица. Однако anti-age уход замедляет процессы старения, стимулируя выработку коллагена и предотвращая его разрушение. Поэтому важно начинать заботу о коже заранее, не дожидаясь появления выраженных возрастных изменений.

Ключевые компоненты anti-age косметики

Ретинол

Стимулирует синтез коллагена.

Выравнивает рельеф кожи и улучшает ее тон.

Уменьшает толщину рогового слоя, делая кожу более упругой.

Очищает поры, помогает при акне и пигментации.

Как правильно использовать ретинол

Важно вводить его в уход постепенно, так как кожа проходит адаптационный период:

Начать с концентрации 0,2-0,3%.

Использовать 2-3 раза в неделю в первые две недели.

Постепенно увеличивать частоту до ежедневного применения.

Пептиды

Это короткие цепочки аминокислот, которые стимулируют клеточные процессы. Косметолог выделяет две ключевые группы:

Пептиды-миорелаксанты: уменьшают мимические морщины.

уменьшают мимические морщины. Пептиды-стимуляторы: способствуют выработке коллагена.

Когда ждать эффект

Пептиды работают не сразу, им требуется 1,5-2 месяца регулярного использования.

Ресвератрол

Самый мощный антиоксидант.

Стимулирует выработку коллагена.

Защищает кожу от пигментации.

Влияет на выработку сиртуинов — белков, восстанавливающих поврежденную ДНК.

Витамин С

Стимулирует выработку коллагена.

Укрепляет сосуды, предотвращает купероз.

Осветляет пигментацию.

Поступает в кожу в минимальном количестве, поэтому особенно важен в составе косметики.

Растительные антиоксиданты

(экстракты зеленого чая, розмарина, шалфея, оливы)

Борются со свободными радикалами.

Усиливают действие других anti-age компонентов.

Миф о коллагене и гиалуроновой кислоте

Коллаген и гиалуроновая кислота не являются anti-age компонентами. Они увлажняют кожу, но не влияют на процессы старения.

Для эффективного омоложения важно использовать не один активный компонент, а комплекс веществ, работающих в синергии. Регулярный уход с ретинолом, пептидами, витамином С и антиоксидантами действительно помогает замедлить возрастные изменения и поддерживать здоровье кожи.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.