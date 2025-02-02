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Кремы от морщин: правда и мифы о составе антивозрастной косметики

Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа требует не только увлажнения и защиты, но и активного ухода, направленного на замедление возрастных изменений. Какие ингредиенты действительно помогают бороться со старением и как правильно их использовать.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Могут ли кремы стереть возрастные изменения

Ни одно косметическое средство не способно убрать 10-20 лет с лица. Однако anti-age уход замедляет процессы старения, стимулируя выработку коллагена и предотвращая его разрушение. Поэтому важно начинать заботу о коже заранее, не дожидаясь появления выраженных возрастных изменений.

Ключевые компоненты anti-age косметики

Ретинол

  • Стимулирует синтез коллагена.
  • Выравнивает рельеф кожи и улучшает ее тон.
  • Уменьшает толщину рогового слоя, делая кожу более упругой.
  • Очищает поры, помогает при акне и пигментации.

Как правильно использовать ретинол

Важно вводить его в уход постепенно, так как кожа проходит адаптационный период:

  • Начать с концентрации 0,2-0,3%.
  • Использовать 2-3 раза в неделю в первые две недели.
  • Постепенно увеличивать частоту до ежедневного применения.

Пептиды

Это короткие цепочки аминокислот, которые стимулируют клеточные процессы. Косметолог выделяет две ключевые группы:

  • Пептиды-миорелаксанты: уменьшают мимические морщины.
  • Пептиды-стимуляторы: способствуют выработке коллагена.

Когда ждать эффект

Пептиды работают не сразу, им требуется 1,5-2 месяца регулярного использования.

Ресвератрол

  • Самый мощный антиоксидант.
  • Стимулирует выработку коллагена.
  • Защищает кожу от пигментации.
  • Влияет на выработку сиртуинов — белков, восстанавливающих поврежденную ДНК.

Витамин С

  • Стимулирует выработку коллагена.
  • Укрепляет сосуды, предотвращает купероз.
  • Осветляет пигментацию.
  • Поступает в кожу в минимальном количестве, поэтому особенно важен в составе косметики.

Растительные антиоксиданты

(экстракты зеленого чая, розмарина, шалфея, оливы)

  • Борются со свободными радикалами.
  • Усиливают действие других anti-age компонентов.

Миф о коллагене и гиалуроновой кислоте

Коллаген и гиалуроновая кислота не являются anti-age компонентами. Они увлажняют кожу, но не влияют на процессы старения.

Для эффективного омоложения важно использовать не один активный компонент, а комплекс веществ, работающих в синергии. Регулярный уход с ретинолом, пептидами, витамином С и антиоксидантами действительно помогает замедлить возрастные изменения и поддерживать здоровье кожи.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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