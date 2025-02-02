Многослойность в моде: как собрать стильный образ в 2025 году

2:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многослойные комплекты — это не только про тепло, но и про стиль. Этот модный прием позволяет:

Фото: freepik by lookstudio is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Добавить интересные детали : каждый слой делает образ сложнее и выразительнее.

: каждый слой делает образ сложнее и выразительнее. Скорректировать фигуру : правильное сочетание объемов помогает скрыть недостатки.

: правильное сочетание объемов помогает скрыть недостатки. Экономить : можно сочетать вещи из разных сезонов, не обновляя гардероб полностью.

: можно сочетать вещи из разных сезонов, не обновляя гардероб полностью. Подстроиться под погоду: легко убрать или добавить слой, чтобы чувствовать себя комфортно.

Но многослойность — это не только одежда. Роль играет всё: от аксессуаров до прически.

Что важно учитывать

Если боишься перегрузить образ, добавляй слои не только в одежде:

Аксессуары : платки, манишки, галстуки, высокие носки, колготки, перчатки.

: платки, манишки, галстуки, высокие носки, колготки, перчатки. Украшения : многослойные цепочки, бусы, броши.

: многослойные цепочки, бусы, броши. Очки : солнцезащитные, для зрения, имиджевые.

: солнцезащитные, для зрения, имиджевые. Прическа: челка или укладка тоже могут быть частью многослойности.

Актуальные схемы многослойных комплектов

Жилет

Трикотажный жилет носите на голое тело или на облегающий лонгслив.

Костюмные жилеты выбирайте оверсайз — надевайте поверх рубашки.

Лайфхак: можно позаимствовать мужской жилет из костюма тройки.

Платье

Платья без рукавов надевайте на рубашки или водолазки.

Добавьте галстук для эффектного контраста.

Корсет

Сочетайте с рубашками и платьями, добавляя силуэтности.

Макси-топ или длинный свитер

Идеально смотрится с широкими брюками или джинсами прямого кроя.

Платок и баска

Повязывайте платок на талию поверх пиджака, рубашки или джемпера.

Баска работает по такому же принципу.

Кардиган

Надевайте с жилетами, футболками или рубашками.

Водолазка

В 2025 году модно сочетать красную водолазку с белой или голубой рубашкой.

Если в классической водолазке жарко, выбирайте модели без рукавов.

Съемный воротник

Отлично смотрится на футболках, жакетах, джемперах и блузах.

Свитер или шарф на плечах

Завязывайте шарф по-новому: фиксируйте поясом или заправляйте под ремень.

Прозрачные блузы и юбки

Носите прозрачные блузы с базовыми топами, а леггинсы — под прозрачные юбки.

Пояса и ремни

Повязывайте поверх пиджаков, трикотажа, рубашек — особенно актуальны тонкие шнурки.

Как не перегрузить образ

Выбирайте один главный акцент : пусть выделяется жилет, корсет или аксессуары, а остальное дополняет образ.

: пусть выделяется жилет, корсет или аксессуары, а остальное дополняет образ. Балансируйте объемы: если верх свободный, низ делайте более облегающим — и наоборот.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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