Многослойность в моде: как собрать стильный образ в 2025 году
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Многослойные комплекты — это не только про тепло, но и про стиль. Этот модный прием позволяет:
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Девушка
- Добавить интересные детали: каждый слой делает образ сложнее и выразительнее.
- Скорректировать фигуру: правильное сочетание объемов помогает скрыть недостатки.
- Экономить: можно сочетать вещи из разных сезонов, не обновляя гардероб полностью.
- Подстроиться под погоду: легко убрать или добавить слой, чтобы чувствовать себя комфортно.
Но многослойность — это не только одежда. Роль играет всё: от аксессуаров до прически.
Что важно учитывать
Если боишься перегрузить образ, добавляй слои не только в одежде:
- Аксессуары: платки, манишки, галстуки, высокие носки, колготки, перчатки.
- Украшения: многослойные цепочки, бусы, броши.
- Очки: солнцезащитные, для зрения, имиджевые.
- Прическа: челка или укладка тоже могут быть частью многослойности.
Актуальные схемы многослойных комплектов
Жилет
- Трикотажный жилет носите на голое тело или на облегающий лонгслив.
- Костюмные жилеты выбирайте оверсайз — надевайте поверх рубашки.
- Лайфхак: можно позаимствовать мужской жилет из костюма тройки.
Платье
- Платья без рукавов надевайте на рубашки или водолазки.
- Добавьте галстук для эффектного контраста.
Корсет
- Сочетайте с рубашками и платьями, добавляя силуэтности.
Макси-топ или длинный свитер
- Идеально смотрится с широкими брюками или джинсами прямого кроя.
Платок и баска
- Повязывайте платок на талию поверх пиджака, рубашки или джемпера.
- Баска работает по такому же принципу.
Кардиган
- Надевайте с жилетами, футболками или рубашками.
Водолазка
- В 2025 году модно сочетать красную водолазку с белой или голубой рубашкой.
- Если в классической водолазке жарко, выбирайте модели без рукавов.
Съемный воротник
- Отлично смотрится на футболках, жакетах, джемперах и блузах.
Свитер или шарф на плечах
- Завязывайте шарф по-новому: фиксируйте поясом или заправляйте под ремень.
Прозрачные блузы и юбки
- Носите прозрачные блузы с базовыми топами, а леггинсы — под прозрачные юбки.
Пояса и ремни
- Повязывайте поверх пиджаков, трикотажа, рубашек — особенно актуальны тонкие шнурки.
Как не перегрузить образ
- Выбирайте один главный акцент: пусть выделяется жилет, корсет или аксессуары, а остальное дополняет образ.
- Балансируйте объемы: если верх свободный, низ делайте более облегающим — и наоборот.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру