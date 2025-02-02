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Многослойность в моде: как собрать стильный образ в 2025 году

2:51
Моя семья » Красота и стиль

Многослойные комплекты — это не только про тепло, но и про стиль. Этот модный прием позволяет:

Девушка
Фото: freepik by lookstudio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка
  • Добавить интересные детали: каждый слой делает образ сложнее и выразительнее.
  • Скорректировать фигуру: правильное сочетание объемов помогает скрыть недостатки.
  • Экономить: можно сочетать вещи из разных сезонов, не обновляя гардероб полностью.
  • Подстроиться под погоду: легко убрать или добавить слой, чтобы чувствовать себя комфортно.

Но многослойность — это не только одежда. Роль играет всё: от аксессуаров до прически.

Что важно учитывать

Если боишься перегрузить образ, добавляй слои не только в одежде:

  • Аксессуары: платки, манишки, галстуки, высокие носки, колготки, перчатки.
  • Украшения: многослойные цепочки, бусы, броши.
  • Очки: солнцезащитные, для зрения, имиджевые.
  • Прическа: челка или укладка тоже могут быть частью многослойности.

Актуальные схемы многослойных комплектов

Жилет

  • Трикотажный жилет носите на голое тело или на облегающий лонгслив.
  • Костюмные жилеты выбирайте оверсайз — надевайте поверх рубашки.
  • Лайфхак: можно позаимствовать мужской жилет из костюма тройки.

Платье

  • Платья без рукавов надевайте на рубашки или водолазки.
  • Добавьте галстук для эффектного контраста.

Корсет

  • Сочетайте с рубашками и платьями, добавляя силуэтности.

Макси-топ или длинный свитер

  • Идеально смотрится с широкими брюками или джинсами прямого кроя.

Платок и баска

  • Повязывайте платок на талию поверх пиджака, рубашки или джемпера.
  • Баска работает по такому же принципу.

Кардиган

  • Надевайте с жилетами, футболками или рубашками.

Водолазка

  • В 2025 году модно сочетать красную водолазку с белой или голубой рубашкой.
  • Если в классической водолазке жарко, выбирайте модели без рукавов.

Съемный воротник

  • Отлично смотрится на футболках, жакетах, джемперах и блузах.

Свитер или шарф на плечах

  • Завязывайте шарф по-новому: фиксируйте поясом или заправляйте под ремень.

Прозрачные блузы и юбки

  • Носите прозрачные блузы с базовыми топами, а леггинсы — под прозрачные юбки.

Пояса и ремни

  • Повязывайте поверх пиджаков, трикотажа, рубашек — особенно актуальны тонкие шнурки.

Как не перегрузить образ

  • Выбирайте один главный акцент: пусть выделяется жилет, корсет или аксессуары, а остальное дополняет образ.
  • Балансируйте объемы: если верх свободный, низ делайте более облегающим — и наоборот.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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