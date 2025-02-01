Простые шаги для восстановления кожи после зимнего сезона

Зимой кожа подвергается сильному стрессу: низкие температуры, ветер и сухой воздух в помещениях приводят к обезвоживанию, шелушению и потере эластичности. С приходом весны важно уделить дерме особое внимание, чтобы вернуть ей свежесть, сияние и здоровье. Следование простому пошаговому плану поможет быстро восстановить баланс и подготовить кожу к тёплому сезону.
После зимы кожа становится более чувствительной, поэтому выбирайте щадящие очищающие средства без агрессивных компонентов. Гидрофильное масло, пенки или гель с мягкими ПАВ помогут очистить лицо, не повреждая защитный барьер.
Пилинг необходим для удаления сухих и шелушащихся участков. Лучше отдать предпочтение энзимным или кислотным пилингам, которые деликатно обновляют кожу, не вызывая раздражения.
Гиалуроновая кислота, пантенол, алоэ вера и церамиды помогают восстановить водный баланс. Добавьте в уход увлажняющие сыворотки и кремы, а также не забывайте пить больше воды.
Зимой кожа теряет липиды, поэтому весной ей необходим дополнительный уход. Маски с маслами, витамином E и жирными кислотами помогут восстановить защитный слой и предотвратить обезвоживание.
Весеннее солнце хоть и кажется мягким, но ультрафиолет активен и может вызывать фотостарение. Используйте солнцезащитный крем с SPF 30+ даже в пасмурные дни.
Восстановление кожи после зимы – это несложный процесс, если соблюдать правильный уход.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
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