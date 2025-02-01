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Расческа и ножницы: неожиданные помощники в макияже

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Рисовать стрелки на глазах — настоящее искусство. Иногда даже опытные визажисты тратят на это немало времени, а что уж говорить о новичках! Но есть два лайфхака, которые помогут добиться идеального результата без лишних усилий.

Девушка
Фото: freepik by wayhomestudio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Способ с расческой

Этот метод идеально подходит для быстрого создания симметричных стрелок.

Что понадобится

  • Расческа с частыми зубчиками.
  • Подводка (жидкая, гелевая или фломастер).

Как сделать

  • Выберите расческу с самыми мелкими зубчиками.
  • Нанесите небольшое количество подводки на несколько зубчиков по краю.
  • Аккуратно приложите расческу к внешнему уголку глаза, сначала отпечатывая нижнюю границу стрелки, а затем верхнюю.
  • Закрасьте пространство между отпечатками, выведя стрелку к ресничному контуру.
  • Повторите процесс на втором глазу.

Этот способ позволяет создать аккуратный контур, который легко дорисовать до идеальной формы.

Способ с маникюрными ножницами

Для тех, кто любит четкие графичные линии, подойдет техника с ножницами.

Что понадобится

  • Маникюрные ножницы.
  • Черные тени или подводка.
  • Кисть для макияжа.

Как сделать

  • Раскройте ножницы и поднесите их к внешнему уголку глаза так, чтобы лезвия образовали угол желаемой стрелки.
  • Заполните пространство между лезвиями черными тенями с помощью кисти.
  • Уберите ножницы и оцените результат.
  • Чтобы сделать стрелку более насыщенной, проведите по контуру жидкой подводкой.
  • Повторите то же самое с другим глазом.

Этот способ особенно удобен для создания аккуратного хвостика стрелки, который остается симметричным на обоих глазах.

Теперь рисование стрелок не займет у вас полчаса перед зеркалом. Попробуйте оба метода и выберите тот, который подходит именно вам!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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