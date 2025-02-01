Расческа и ножницы: неожиданные помощники в макияже

Рисовать стрелки на глазах — настоящее искусство. Иногда даже опытные визажисты тратят на это немало времени, а что уж говорить о новичках! Но есть два лайфхака, которые помогут добиться идеального результата без лишних усилий.
Этот метод идеально подходит для быстрого создания симметричных стрелок.
Этот способ позволяет создать аккуратный контур, который легко дорисовать до идеальной формы.
Для тех, кто любит четкие графичные линии, подойдет техника с ножницами.
Этот способ особенно удобен для создания аккуратного хвостика стрелки, который остается симметричным на обоих глазах.
Теперь рисование стрелок не займет у вас полчаса перед зеркалом. Попробуйте оба метода и выберите тот, который подходит именно вам!
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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