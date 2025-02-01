Возраст на кончиках пальцев: как ногти отражают старение и методы омоложения

Когда речь заходит о признаках старения, первое, что приходит в голову, — это морщины, потеря упругости кожи и ослабление волос. Однако возраст выдают не только они, но и ногти. Их состояние меняется с годами, но правильный уход может сохранить руки ухоженными и молодыми. Разбираем, какие изменения происходят с ногтями и как продлить их красоту.
С возрастом ногти становятся менее гладкими, на них могут появляться тонкие продольные линии. Это явление называется онихорексис. Оно связано с замедлением метаболизма и снижением поступления питательных веществ в матрикс ногтя.
С возрастом уровень кератина в организме снижается, а именно он отвечает за прочность и эластичность ногтевой пластины. В результате ногти становятся более хрупкими, слоятся, а лак держится хуже.
После 40 лет ногти начинают расти медленнее, так как обменные процессы замедляются. Если в молодости полное обновление ногтевой пластины занимает около шести месяцев, то с возрастом этот процесс может растянуться на год.
Если ногти становятся желтоватыми, причиной может быть не только старение, но и воздействие внешних факторов — например, частое использование темного лака или курение. Однако если цвет ногтей резко изменился, это может быть сигналом грибковой инфекции.
Ногти с возрастом становятся более чувствительными и склонными к отслоению от ногтевого ложа (онихолизис). Даже незначительная травма — например, слишком активная чистка под ногтями — может спровоцировать их повреждение.
Частый контакт с водой и бытовыми моющими средствами может сделать ногти хрупкими. Вода проникает в структуру пластины, а при испарении разрушает ее изнутри.
Витамины и минералы — основа красоты ногтей. Чтобы замедлить возрастные изменения, включите в рацион:
Биотин (яйца, орехи, бананы): укрепляет ногти.
Железо (мясо, бобовые): предотвращает ломкость.
Кальций (молочные продукты, кунжут): улучшает плотность ногтей.
Омега-3 (лосось, авокадо): предотвращает сухость.
Раз в неделю проводите питательные процедуры:
С возрастом ногти меняются, но это не значит, что их красота под угрозой. Правильный уход, защита от внешних факторов и сбалансированное питание помогут сохранить их здоровыми, крепкими и ухоженными. Добавьте в свою бьюти-рутину несколько простых правил, и ваши руки будут выглядеть молодыми и красивыми долгие годы.
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
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