Возраст на кончиках пальцев: как ногти отражают старение и методы омоложения

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Когда речь заходит о признаках старения, первое, что приходит в голову, — это морщины, потеря упругости кожи и ослабление волос. Однако возраст выдают не только они, но и ногти. Их состояние меняется с годами, но правильный уход может сохранить руки ухоженными и молодыми. Разбираем, какие изменения происходят с ногтями и как продлить их красоту.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бордовый маникюр

Какие изменения происходят с ногтями с возрастом

Появляются продольные бороздки

С возрастом ногти становятся менее гладкими, на них могут появляться тонкие продольные линии. Это явление называется онихорексис. Оно связано с замедлением метаболизма и снижением поступления питательных веществ в матрикс ногтя.

Что делать

Регулярно увлажнять ногти и кутикулу маслом.

Добавить в рацион продукты, богатые витаминами B12, магнием и цинком.

Использовать разглаживающие базы перед нанесением лака.

Ломкость и сухость

С возрастом уровень кератина в организме снижается, а именно он отвечает за прочность и эластичность ногтевой пластины. В результате ногти становятся более хрупкими, слоятся, а лак держится хуже.

Что делать

Использовать специальные укрепляющие средства с протеинами и кератином.

Не злоупотреблять агрессивными покрытиями и частым нанесением гель-лака.

Увлажнять кутикулу и ногти маслами и питательными кремами.

Замедленный рост

После 40 лет ногти начинают расти медленнее, так как обменные процессы замедляются. Если в молодости полное обновление ногтевой пластины занимает около шести месяцев, то с возрастом этот процесс может растянуться на год.

Что делать

Регулярный массаж ногтевой пластины улучшает кровообращение и стимулирует рост.

Включите в рацион биотин, железо и витамин D.

Используйте профессиональные сыворотки для ускорения роста ногтей.

Пожелтение ногтевой пластины

Если ногти становятся желтоватыми, причиной может быть не только старение, но и воздействие внешних факторов — например, частое использование темного лака или курение. Однако если цвет ногтей резко изменился, это может быть сигналом грибковой инфекции.

Что делать

Использовать защитные базы перед нанесением цветного лака.

Регулярно отбеливать ногти лимонным соком или специальными осветляющими средствами.

При появлении тревожных симптомов (утолщение, изменение формы) проконсультироваться с дерматологом.

Повышенная уязвимость и травмы

Ногти с возрастом становятся более чувствительными и склонными к отслоению от ногтевого ложа (онихолизис). Даже незначительная травма — например, слишком активная чистка под ногтями — может спровоцировать их повреждение.

Что делать

Не использовать металлические инструменты для чистки ногтей.

Носить перчатки при выполнении домашней работы, чтобы избежать воздействия воды и бытовой химии.

Избегать наращивания и агрессивных салонных процедур, если ногти уже ослаблены.

Как правильно ухаживать за ногтями после 40 лет?

Инвестируйте в правильные инструменты

Стеклянная или лазерная пилка вместо металлической поможет избежать расслоения.

вместо металлической поможет избежать расслоения. Щипчики для кутикулы вместо отрывания заусенцев предотвратят микротравмы.

вместо отрывания заусенцев предотвратят микротравмы. Жидкость для снятия лака без ацетона бережно очищает ногти, не пересушивая их.

Защищайте ногти от влаги и химии

Частый контакт с водой и бытовыми моющими средствами может сделать ногти хрупкими. Вода проникает в структуру пластины, а при испарении разрушает ее изнутри.

Надевайте перчатки при мытье посуды.

Используйте кремы с глицерином и маслами для защиты рук и ногтей.

Ограничьте длительное воздействие горячей воды.

Питайтесь правильно

Витамины и минералы — основа красоты ногтей. Чтобы замедлить возрастные изменения, включите в рацион:

Биотин (яйца, орехи, бананы): укрепляет ногти.

Железо (мясо, бобовые): предотвращает ломкость.

Кальций (молочные продукты, кунжут): улучшает плотность ногтей.

Омега-3 (лосось, авокадо): предотвращает сухость.

Делайте СПА-процедуры для ногтей

Раз в неделю проводите питательные процедуры:

Теплые масляные ванночки с оливковым или миндальным маслом.

Маски для ногтей с глиной и эфирными маслами.

Полировка мягкими бафами для выравнивания текстуры ногтя.

Ногти требуют заботы в любом возрасте

С возрастом ногти меняются, но это не значит, что их красота под угрозой. Правильный уход, защита от внешних факторов и сбалансированное питание помогут сохранить их здоровыми, крепкими и ухоженными. Добавьте в свою бьюти-рутину несколько простых правил, и ваши руки будут выглядеть молодыми и красивыми долгие годы.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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