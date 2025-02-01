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Возраст на кончиках пальцев: как ногти отражают старение и методы омоложения

5:16
Моя семья » Красота и стиль

Когда речь заходит о признаках старения, первое, что приходит в голову, — это морщины, потеря упругости кожи и ослабление волос. Однако возраст выдают не только они, но и ногти. Их состояние меняется с годами, но правильный уход может сохранить руки ухоженными и молодыми. Разбираем, какие изменения происходят с ногтями и как продлить их красоту.

Бордовый маникюр
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордовый маникюр

Какие изменения происходят с ногтями с возрастом

Появляются продольные бороздки

С возрастом ногти становятся менее гладкими, на них могут появляться тонкие продольные линии. Это явление называется онихорексис. Оно связано с замедлением метаболизма и снижением поступления питательных веществ в матрикс ногтя.

Что делать

  • Регулярно увлажнять ногти и кутикулу маслом.
  • Добавить в рацион продукты, богатые витаминами B12, магнием и цинком.
  • Использовать разглаживающие базы перед нанесением лака.

Ломкость и сухость

С возрастом уровень кератина в организме снижается, а именно он отвечает за прочность и эластичность ногтевой пластины. В результате ногти становятся более хрупкими, слоятся, а лак держится хуже.

Что делать

  • Использовать специальные укрепляющие средства с протеинами и кератином.
  • Не злоупотреблять агрессивными покрытиями и частым нанесением гель-лака.
  • Увлажнять кутикулу и ногти маслами и питательными кремами.

Замедленный рост

После 40 лет ногти начинают расти медленнее, так как обменные процессы замедляются. Если в молодости полное обновление ногтевой пластины занимает около шести месяцев, то с возрастом этот процесс может растянуться на год.

Что делать

  • Регулярный массаж ногтевой пластины улучшает кровообращение и стимулирует рост.
  • Включите в рацион биотин, железо и витамин D.
  • Используйте профессиональные сыворотки для ускорения роста ногтей.

Пожелтение ногтевой пластины

Если ногти становятся желтоватыми, причиной может быть не только старение, но и воздействие внешних факторов — например, частое использование темного лака или курение. Однако если цвет ногтей резко изменился, это может быть сигналом грибковой инфекции.

Что делать

  • Использовать защитные базы перед нанесением цветного лака.
  • Регулярно отбеливать ногти лимонным соком или специальными осветляющими средствами.
  • При появлении тревожных симптомов (утолщение, изменение формы) проконсультироваться с дерматологом.

Повышенная уязвимость и травмы

Ногти с возрастом становятся более чувствительными и склонными к отслоению от ногтевого ложа (онихолизис). Даже незначительная травма — например, слишком активная чистка под ногтями — может спровоцировать их повреждение.

Что делать

  • Не использовать металлические инструменты для чистки ногтей.
  • Носить перчатки при выполнении домашней работы, чтобы избежать воздействия воды и бытовой химии.
  • Избегать наращивания и агрессивных салонных процедур, если ногти уже ослаблены.

Как правильно ухаживать за ногтями после 40 лет?

Инвестируйте в правильные инструменты

  • Стеклянная или лазерная пилка вместо металлической поможет избежать расслоения.
  • Щипчики для кутикулы вместо отрывания заусенцев предотвратят микротравмы.
  • Жидкость для снятия лака без ацетона бережно очищает ногти, не пересушивая их.

Защищайте ногти от влаги и химии

Частый контакт с водой и бытовыми моющими средствами может сделать ногти хрупкими. Вода проникает в структуру пластины, а при испарении разрушает ее изнутри.

  • Надевайте перчатки при мытье посуды.
  • Используйте кремы с глицерином и маслами для защиты рук и ногтей.
  • Ограничьте длительное воздействие горячей воды.

Питайтесь правильно

Витамины и минералы — основа красоты ногтей. Чтобы замедлить возрастные изменения, включите в рацион:
Биотин (яйца, орехи, бананы): укрепляет ногти.
Железо (мясо, бобовые): предотвращает ломкость.
Кальций (молочные продукты, кунжут): улучшает плотность ногтей.
Омега-3 (лосось, авокадо): предотвращает сухость.

Делайте СПА-процедуры для ногтей

Раз в неделю проводите питательные процедуры:

  • Теплые масляные ванночки с оливковым или миндальным маслом.
  • Маски для ногтей с глиной и эфирными маслами.
  • Полировка мягкими бафами для выравнивания текстуры ногтя.

Ногти требуют заботы в любом возрасте

С возрастом ногти меняются, но это не значит, что их красота под угрозой. Правильный уход, защита от внешних факторов и сбалансированное питание помогут сохранить их здоровыми, крепкими и ухоженными. Добавьте в свою бьюти-рутину несколько простых правил, и ваши руки будут выглядеть молодыми и красивыми долгие годы.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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