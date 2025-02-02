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Самомассаж для упругих губ: простые упражнения против морщин

Моя семья » Красота и стиль

Манящие, пухлые и четко очерченные губы — не только подарок природы, но и результат правильного ухода. С возрастом мышцы лица теряют тонус, и контуры губ становятся менее выраженными. Однако существуют специальные техники самомассажа, которые помогают предотвратить кисетные морщины и сохранить естественную красоту губ.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio
Девушка

Что такое кисетные морщины

Кисетные морщины — это мелкие вертикальные складки вокруг губ, которые появляются после 25-30 лет. Причины их возникновения:

  • Высокая подвижность зоны губ.
  • Тонкая подкожно-жировая клетчатка.
  • Недостаточное количество сальных желез.
  • Изменения в костной структуре верхней челюсти, из-за чего губа подворачивается внутрь.

Со временем расстояние между носом и верхней губой увеличивается, губы становятся менее объемными, а их контур теряет четкость.

Как замедлить появление морщин

Регулярный уход за зоной губ включает в себя:

  • Самомассаж: позволяет улучшить кровообращение, перераспределить жировую ткань и сохранить объем губ.
  • Косметические средства: увлажняющие кремы и сыворотки помогают поддерживать эластичность кожи.
  • Остеопатические техники: помогают скорректировать положение челюсти и замедлить возрастные изменения.

Эффективный самомассаж для губ

Эти простые упражнения помогут подтянуть кожу вокруг губ, улучшить кровообращение и предотвратить морщины:

Разглаживание кожи

  • Зажмите губы между указательными и большими пальцами.
  • Медленно двигайте пальцы от центра к уголкам.

Растяжка кожи

  • Оставьте пальцы в том же положении.
  • Аккуратно растягивайте кожу над и под губами в разные стороны.

Защипывание мышц

  • Указательными и большими пальцами одной руки мягко защипывайте кожу над верхней губой, двигаясь от одного уголка к другому.
  • Повторите упражнение под нижней губой.

Легкий массаж

  • Удерживайте пальцы на коже и мягко массируйте область в течение 1-2 секунд, затем переходите к другим участкам.

Растяжка кожи уголков рта

  • Осторожно растягивайте кожу над верхней губой пальцами, двигаясь от одного уголка рта к другому.
  • Повторите то же самое под нижней губой.

Чтобы избежать появления кисетных морщин, важно регулярно ухаживать за губами и выполнять самомассаж. После 35 лет можно дополнительно использовать остеопатические техники для работы с верхней челюстью. Косметические средства также играют важную роль, но их эффективность зависит от регулярного применения.

Главный принцип ухода — постоянство: только ежедневный массаж, правильный уход и здоровый образ жизни помогут сохранить молодость и красоту губ.

Уточнения

Фейсбилдинг (от англ. "face" — лицо, "building" — строительство) — это комплекс упражнений самомассажа, направленный на укрепление мышц лица и шеи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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