Самомассаж для упругих губ: простые упражнения против морщин

Манящие, пухлые и четко очерченные губы — не только подарок природы, но и результат правильного ухода. С возрастом мышцы лица теряют тонус, и контуры губ становятся менее выраженными. Однако существуют специальные техники самомассажа, которые помогают предотвратить кисетные морщины и сохранить естественную красоту губ.

Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio Девушка

Что такое кисетные морщины

Кисетные морщины — это мелкие вертикальные складки вокруг губ, которые появляются после 25-30 лет. Причины их возникновения:

Высокая подвижность зоны губ.

Тонкая подкожно-жировая клетчатка.

Недостаточное количество сальных желез.

Изменения в костной структуре верхней челюсти, из-за чего губа подворачивается внутрь.

Со временем расстояние между носом и верхней губой увеличивается, губы становятся менее объемными, а их контур теряет четкость.

Как замедлить появление морщин

Регулярный уход за зоной губ включает в себя:

Самомассаж: позволяет улучшить кровообращение, перераспределить жировую ткань и сохранить объем губ.

позволяет улучшить кровообращение, перераспределить жировую ткань и сохранить объем губ. Косметические средства: увлажняющие кремы и сыворотки помогают поддерживать эластичность кожи.

увлажняющие кремы и сыворотки помогают поддерживать эластичность кожи. Остеопатические техники: помогают скорректировать положение челюсти и замедлить возрастные изменения.

Эффективный самомассаж для губ

Эти простые упражнения помогут подтянуть кожу вокруг губ, улучшить кровообращение и предотвратить морщины:

Разглаживание кожи

Зажмите губы между указательными и большими пальцами.

Медленно двигайте пальцы от центра к уголкам.

Растяжка кожи

Оставьте пальцы в том же положении.

Аккуратно растягивайте кожу над и под губами в разные стороны.

Защипывание мышц

Указательными и большими пальцами одной руки мягко защипывайте кожу над верхней губой, двигаясь от одного уголка к другому.

Повторите упражнение под нижней губой.

Легкий массаж

Удерживайте пальцы на коже и мягко массируйте область в течение 1-2 секунд, затем переходите к другим участкам.

Растяжка кожи уголков рта

Осторожно растягивайте кожу над верхней губой пальцами, двигаясь от одного уголка рта к другому.

Повторите то же самое под нижней губой.

Чтобы избежать появления кисетных морщин, важно регулярно ухаживать за губами и выполнять самомассаж. После 35 лет можно дополнительно использовать остеопатические техники для работы с верхней челюстью. Косметические средства также играют важную роль, но их эффективность зависит от регулярного применения.

Главный принцип ухода — постоянство: только ежедневный массаж, правильный уход и здоровый образ жизни помогут сохранить молодость и красоту губ.

Уточнения

Фейсбилдинг (от англ. "face" — лицо, "building" — строительство) — это комплекс упражнений самомассажа, направленный на укрепление мышц лица и шеи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.