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Почему важно начинать антивозрастной уход уже после 25 лет?

2:29
Моя семья » Красота и стиль

Возрастные изменения в коже начинаются раньше, чем кажется. Уже после 25 лет замедляется синтез коллагена и эластина, отвечающих за упругость и молодость кожи. Если не предпринимать профилактические меры, могут появиться первые морщины, сухость и потеря тонуса.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Почему стоит начинать уход после 25 лет?

Замедление процессов регенерации

До 25 лет кожа активно обновляется, но с возрастом этот процесс становится менее интенсивным. В результате замедляется заживление, появляются тусклый цвет лица и первые признаки обезвоженности.

Снижение выработки коллагена и эластина

Коллаген – это основной белок, отвечающий за плотность и упругость кожи. Уже после 25 лет его естественное производство уменьшается, что приводит к снижению тонуса кожи, появлению мелких морщин и заломов.

Воздействие внешних факторов

Экология, стрессы, ультрафиолет и вредные привычки ускоряют процессы старения. Без достаточного увлажнения и защиты кожа становится более восприимчивой к негативному влиянию окружающей среды, что ускоряет появление возрастных изменений.

Основные этапы антивозрастного ухода

Очищение и увлажнение

Поддержание водного баланса кожи – важная мера профилактики старения. Недостаток влаги приводит к сухости, стянутости и появлению ранних морщин.

Использование сывороток и кремов с активными компонентами

Витамин C, ретинол, гиалуроновая кислота и пептиды стимулируют обновление кожи, защищают от свободных радикалов и поддерживают ее эластичность.

Солнцезащитные средства

Ультрафиолет – один из главных факторов фотостарения. Даже в пасмурную погоду стоит использовать крем с SPF, чтобы предотвратить появление пигментных пятен и разрушение коллагена.

Массаж и гимнастика для лица

Лимфодренажный массаж улучшает микроциркуляцию, снимает отёки и помогает сохранить четкий овал лица.

Антивозрастной уход после 25 лет – это не борьба с возрастом, а разумная профилактика его проявлений. Чем раньше начнется забота о коже, тем дольше она останется свежей, подтянутой и сияющей. 

Уточнения

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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