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Секрет молодости после 45: как правило 8×8 помогает сохранить красоту

5:00
Моя семья » Красота и стиль

Менопауза — это важный этап в жизни каждой женщины, который сопровождается не только гормональными изменениями, но и внешними трансформациями. В этот период кожа теряет упругость, волосы становятся более ломкими, а фигура может меняться не в лучшую сторону. Однако, соблюдая простые правила ухода за собой, можно поддерживать красоту, молодость и стройность. Одним из ключевых секретов является "правило 8x8", о котором знают далеко не все.

Женщина
Фото: freepik
Женщина

Почему менопауза влияет на внешность

Во время менопаузы уровень эстрогена снижается, что приводит к изменениям в организме.

  • Кожа теряет влагу, становится более сухой и менее упругой.
  • Происходит замедление обмена веществ, что способствует накоплению лишнего веса.
  • Волосы становятся более тонкими и ломкими, могут начать выпадать.
  • Замедляется процесс обновления клеток, что делает ногти более хрупкими.
  • Повышается уровень стресса, что сказывается на качестве сна, состоянии кожи и общем самочувствии.

Но эти изменения вовсе не означают, что нужно смириться с возрастными изменениями. Главное — правильно ухаживать за собой, включая грамотное питание, увлажнение и новые привычки.

Главное правило сохранения красоты — 8x8

Это простая, но эффективная техника, которая заключается в ежедневном употреблении восьми стаканов воды по восемь унций (примерно два литра). Такой подход помогает:

  • Увлажнять кожу изнутри, предотвращая появление морщин.
  • Улучшать кровообращение, придавая лицу здоровый румянец.
  • Ускорять обмен веществ, помогая контролировать вес.
  • Укреплять волосы и ногти, делая их более крепкими.
  • Повышать уровень энергии, борясь с усталостью.

Как внедрить правило 8x8 в повседневную жизнь

  • Начните утро со стакана теплой воды с лимоном — это улучшает пищеварение и заряжает кожу свежестью.
  • Носите с собой многоразовую бутылку с водой, чтобы всегда оставаться увлажненной.
  • Используйте приложения-напоминания, которые помогут контролировать количество выпитой жидкости.
  • Замените сладкие напитки и кофе на травяные чаи или воду с ягодами и мятой.

Как питание влияет на красоту в менопаузу

Чтобы сохранить молодость кожи, блеск волос и стройную фигуру, важно скорректировать рацион. В меню должны быть продукты, богатые витаминами и антиоксидантами:

Для сияющей кожи

  • Лосось, авокадо, грецкие орехи (источники Омега-3).
  • Ягоды, зеленый чай (богаты антиоксидантами).
  • Шпинат, морковь, орехи (витамины A и E для увлажнения кожи).

Для крепких волос и ногтей

  • Киноа, цельнозерновой хлеб, бобовые (источники биотина).
  • Миндаль, тыквенные семечки, брокколи (цинк, укрепляющий волосы).
  • Греческий йогурт, яйца, сыр (белок для роста волос).

Для стройной фигуры

  • Коричневый рис, овсянка, семена чиа (клетчатка, улучшающая пищеварение).
  • Куриная грудка, индейка, рыба (легкие белки).
  • Зеленые овощи, цитрусовые (витамин C для укрепления коллагена).

От чего лучше отказаться

Некоторые продукты не только вредят фигуре, но и негативно сказываются на состоянии кожи и волос. Во время менопаузы лучше избегать:

  • Сахара: провоцирует воспаления, вызывает сухость кожи.
  • Кофеина: ухудшает качество сна, снижает уровень увлажненности кожи.
  • Жирной пищи и фастфуда: замедляют обмен веществ, ухудшают цвет лица.
  • Соли: вызывает отеки, приводит к обезвоживанию организма.

Как дополнительные привычки помогают сохранять молодость

  • Делайте самомассаж лица: это улучшает тонус кожи и разглаживает морщины.
  • Добавьте в уход сыворотки с гиалуроновой кислотой: они восполняют потерю влаги.
  • Принимайте коллаген: он поддерживает упругость кожи и укрепляет суставы.
  • Занимайтесь спортом: йога, пилатес и плавание помогают держать мышцы в тонусе.
  • Следите за сном: качественный отдых предотвращает преждевременное старение.

Во время менопаузы сохранить красоту и стройность вполне реально, если грамотно подойти к вопросу ухода за собой. "Правило 8x8" — это простой, но действенный способ поддерживать увлажнение кожи, ускорять обмен веществ и улучшать самочувствие. В сочетании с правильным питанием, уходом и здоровыми привычками, этот метод поможет вам оставаться молодой и энергичной в любом возрасте!

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция (дословно — "оживление" от лат. re… "повтор" + vita "жизнь"), реювена́ция (дословно — "омоложение" от лат. juvenālis "юношеский") — представление о возможности обратить вспять процесс старения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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