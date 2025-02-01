30 фактов о целлюлите, которые помогут вам разобраться в проблеме

4:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Можно ли полностью избавиться от целлюлита, передаётся ли он по наследству, и действительно ли массаж помогает? Разбираемся вместе с косметологом и эндокринологом, какие методы действительно работают.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Фигура девушки

Что такое целлюлит и можно ли от него избавиться

Целлюлит нельзя устранить полностью: это состояние, которое можно только скорректировать. Ни косметология, ни хирургия не дают гарантии полного избавления.

это состояние, которое можно только скорректировать. Ни косметология, ни хирургия не дают гарантии полного избавления. Целлюлит — это не болезнь, а особенность структуры кожи: он связан с жировыми клетками и соединительной тканью, поэтому бороться с ним крайне сложно.

он связан с жировыми клетками и соединительной тканью, поэтому бороться с ним крайне сложно. Массаж помогает уменьшить проявления целлюлита: антицеллюлитный, спортивный или масляный массаж делают кожу более гладкой, но только при регулярном проведении.

антицеллюлитный, спортивный или масляный массаж делают кожу более гладкой, но только при регулярном проведении. Аппаратные процедуры могут улучшить рельеф кожи: они направлены на выравнивание поверхности, но не уничтожают сам целлюлит.

они направлены на выравнивание поверхности, но не уничтожают сам целлюлит. Домашние средства не дают долгосрочного эффекта: антицеллюлитные кремы и скрабы лишь временно улучшают внешний вид кожи.

Факторы, влияющие на целлюлит

Генетическая предрасположенность: если у вашей матери был выраженный целлюлит, вероятность его появления у вас выше.

если у вашей матери был выраженный целлюлит, вероятность его появления у вас выше. Гормоны играют ключевую роль: колебания половых гормонов, нарушения работы щитовидной железы и надпочечников могут усиливать целлюлит.

колебания половых гормонов, нарушения работы щитовидной железы и надпочечников могут усиливать целлюлит. Ультрафиолет ухудшает состояние кожи: длительное пребывание на солнце разрушает коллаген, делая целлюлит более заметным.

длительное пребывание на солнце разрушает коллаген, делая целлюлит более заметным. Тесная одежда может усугублять проблему: узкие джинсы и бельё мешают нормальному кровообращению, что может привести к ухудшению состояния кожи.

Диета и образ жизни

Целлюлит встречается не только у людей с лишним весом: даже стройные девушки могут столкнуться с этой проблемой.

даже стройные девушки могут столкнуться с этой проблемой. Резкое похудение делает целлюлит более заметным: потеря веса без физических нагрузок приводит к снижению тонуса кожи.

потеря веса без физических нагрузок приводит к снижению тонуса кожи. Курение ухудшает ситуацию: никотин сужает сосуды, нарушая кровоток в подкожной жировой клетчатке.

никотин сужает сосуды, нарушая кровоток в подкожной жировой клетчатке. Газированная вода не вызывает целлюлит: но сладкие газированные напитки с высоким содержанием сахара могут способствовать его появлению.

но сладкие газированные напитки с высоким содержанием сахара могут способствовать его появлению. Антицеллюлитные чаи не решают проблему: они могут помочь вывести лишнюю жидкость, но без правильного питания и активности целлюлит быстро возвращается.

они могут помочь вывести лишнюю жидкость, но без правильного питания и активности целлюлит быстро возвращается. Неправильное питание способствует развитию целлюлита: избыток простых углеводов, сахара и недостаток белка ухудшают состояние кожи.

избыток простых углеводов, сахара и недостаток белка ухудшают состояние кожи. Голодание не помогает избавиться от целлюлита: наоборот, недостаток питательных веществ ослабляет соединительную ткань.

Как бороться с целлюлитом

Физическая активность — ключевой фактор: спорт помогает укрепить мышцы и улучшить микроциркуляцию крови.

спорт помогает укрепить мышцы и улучшить микроциркуляцию крови. Контрастный душ повышает тонус кожи: он улучшает кровообращение, но не заменяет другие методы борьбы с целлюлитом.

он улучшает кровообращение, но не заменяет другие методы борьбы с целлюлитом. Липосакция не решает проблему: она удаляет жир, но не влияет на структуру соединительной ткани.

она удаляет жир, но не влияет на структуру соединительной ткани. Мезотерапия может быть эффективной: введение препаратов в подкожный слой улучшает лимфодренаж и обмен веществ.

введение препаратов в подкожный слой улучшает лимфодренаж и обмен веществ. Холодовые обёртывания помогают подтянуть кожу: они способствуют улучшению лимфодренажа и повышению тонуса тканей.

Продукты, которые помогают в борьбе с целлюлитом

Овощи и фрукты, богатые клетчаткой: улучшают метаболизм и уменьшают всасывание сахаров и жиров.

улучшают метаболизм и уменьшают всасывание сахаров и жиров. Ягоды и продукты с антиоксидантами: помогают укрепить соединительную ткань.

помогают укрепить соединительную ткань. Орехи и жирная рыба: источник полезных жиров, необходимых для здоровья кожи.

источник полезных жиров, необходимых для здоровья кожи. Зелёный чай и натуральное какао: улучшают микроциркуляцию и помогают бороться с воспалительными процессами.

Полностью избавиться от целлюлита невозможно, но можно значительно уменьшить его проявления с помощью правильного питания, физической активности и косметических процедур. Комплексный подход — единственный эффективный способ борьбы с "апельсиновой коркой".

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.