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30 фактов о целлюлите, которые помогут вам разобраться в проблеме

4:17
Моя семья » Красота и стиль

Можно ли полностью избавиться от целлюлита, передаётся ли он по наследству, и действительно ли массаж помогает? Разбираемся вместе с косметологом и эндокринологом, какие методы действительно работают.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

Что такое целлюлит и можно ли от него избавиться

  • Целлюлит нельзя устранить полностью: это состояние, которое можно только скорректировать. Ни косметология, ни хирургия не дают гарантии полного избавления.
  • Целлюлит — это не болезнь, а особенность структуры кожи: он связан с жировыми клетками и соединительной тканью, поэтому бороться с ним крайне сложно.
  • Массаж помогает уменьшить проявления целлюлита: антицеллюлитный, спортивный или масляный массаж делают кожу более гладкой, но только при регулярном проведении.
  • Аппаратные процедуры могут улучшить рельеф кожи: они направлены на выравнивание поверхности, но не уничтожают сам целлюлит.
  • Домашние средства не дают долгосрочного эффекта: антицеллюлитные кремы и скрабы лишь временно улучшают внешний вид кожи.

Факторы, влияющие на целлюлит

  • Генетическая предрасположенность: если у вашей матери был выраженный целлюлит, вероятность его появления у вас выше.
  • Гормоны играют ключевую роль: колебания половых гормонов, нарушения работы щитовидной железы и надпочечников могут усиливать целлюлит.
  • Ультрафиолет ухудшает состояние кожи: длительное пребывание на солнце разрушает коллаген, делая целлюлит более заметным.
  • Тесная одежда может усугублять проблему: узкие джинсы и бельё мешают нормальному кровообращению, что может привести к ухудшению состояния кожи.

Диета и образ жизни

  • Целлюлит встречается не только у людей с лишним весом: даже стройные девушки могут столкнуться с этой проблемой.
  • Резкое похудение делает целлюлит более заметным: потеря веса без физических нагрузок приводит к снижению тонуса кожи.
  • Курение ухудшает ситуацию: никотин сужает сосуды, нарушая кровоток в подкожной жировой клетчатке.
  • Газированная вода не вызывает целлюлит: но сладкие газированные напитки с высоким содержанием сахара могут способствовать его появлению.
  • Антицеллюлитные чаи не решают проблему: они могут помочь вывести лишнюю жидкость, но без правильного питания и активности целлюлит быстро возвращается.
  • Неправильное питание способствует развитию целлюлита: избыток простых углеводов, сахара и недостаток белка ухудшают состояние кожи.
  • Голодание не помогает избавиться от целлюлита: наоборот, недостаток питательных веществ ослабляет соединительную ткань.

Как бороться с целлюлитом

  • Физическая активность — ключевой фактор: спорт помогает укрепить мышцы и улучшить микроциркуляцию крови.
  • Контрастный душ повышает тонус кожи: он улучшает кровообращение, но не заменяет другие методы борьбы с целлюлитом.
  • Липосакция не решает проблему: она удаляет жир, но не влияет на структуру соединительной ткани.
  • Мезотерапия может быть эффективной: введение препаратов в подкожный слой улучшает лимфодренаж и обмен веществ.
  • Холодовые обёртывания помогают подтянуть кожу: они способствуют улучшению лимфодренажа и повышению тонуса тканей.

Продукты, которые помогают в борьбе с целлюлитом

  • Овощи и фрукты, богатые клетчаткой: улучшают метаболизм и уменьшают всасывание сахаров и жиров.
  • Ягоды и продукты с антиоксидантами: помогают укрепить соединительную ткань.
  • Орехи и жирная рыба: источник полезных жиров, необходимых для здоровья кожи.
  • Зелёный чай и натуральное какао: улучшают микроциркуляцию и помогают бороться с воспалительными процессами.

Полностью избавиться от целлюлита невозможно, но можно значительно уменьшить его проявления с помощью правильного питания, физической активности и косметических процедур. Комплексный подход — единственный эффективный способ борьбы с "апельсиновой коркой".

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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