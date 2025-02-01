Брови, которые украшают: выбираем форму по типу лица

Брови — один из ключевых элементов внешности, способный кардинально менять восприятие лица. Они могут подчеркнуть достоинства, визуально скорректировать пропорции и задать общий стиль образа. Разбираемся, как правильно подобрать форму бровей в зависимости от типа лица.
Овал считается эталоном пропорций, поэтому большинство форм бровей подойдет для этого типа лица. Главное — сохранить естественный изгиб и объем.
Главная задача — визуально вытянуть лицо и добавить ему выразительности.
Этот тип лица характеризуется выраженной линией челюсти и широким лбом, поэтому брови должны смягчать угловатость.
Широкий лоб и узкий подбородок требуют визуального баланса, который можно создать с помощью бровей.
Продолговатое лицо с выраженной челюстью требует создания баланса и визуального расширения.
Выбор формы бровей зависит не только от типа лица, но и от индивидуальных особенностей: структуры век, размера глаз, ширины носа и губ. Главное — сохранять естественность и подчеркивать природные данные, а не следовать модным тенденциям без учета своей внешности.
Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.
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