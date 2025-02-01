Липосакция лица: революция в мире пластической хирургии

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Многие уверены, что похудение и спорт помогут избавиться от жировых отложений. Однако есть зоны, где жир "застревает" и не поддается даже самым эффективным методам. Лицо — одна из таких областей, где кремы и косметологические процедуры могут оказаться бессильны. В таких случаях на помощь приходит липосакция лица, которая не только корректирует контуры, но и визуально омолаживает.

Фото: https://www.freepik.com Пластическая хирургия

Что такое аквалифтинг и кому он подходит

Аквалифтинг — это малоинвазивная липосакция нижней трети лица и шеи. Она помогает убрать избытки жира, подчеркнуть контуры нижней челюсти и сделать шейно-подбородочный угол более выразительным.

Процедура идеально подходит молодым людям от 20 до 45 лет, которые хотят скорректировать форму лица, но пока не имеют показаний к полноценной пластике. Однако если у пациента есть сильное провисание кожи, хирург может порекомендовать более радикальные методы коррекции.

Как проходит процедура

Липосакция лица проводится через три небольших прокола: два — за мочками ушей, один — под подбородком. Через эти отверстия вводятся тонкие канюли, с помощью которых в жировую ткань под давлением закачивается жидкость. Это помогает отделить жир от соединительной ткани и вывести его вакуумным способом.

Операция считается безопасной, но требует высокой квалификации хирурга. Важно не повредить нервные окончания, сосудистые пучки и хрящевые структуры шеи. При неправильной технике могут возникнуть осложнения: синяки, отеки, неравномерное распределение жира. Поэтому перед операцией стоит тщательно выбирать специалиста.

Реабилитация и результат

Восстановление после аквалифтинга занимает 1-2 недели. В этот период возможны небольшие синяки и отеки, но серьезных следов вмешательства не остается.

Главное преимущество процедуры — долговечный эффект. Контуры лица сохраняются в течение многих лет, пока возрастные изменения или набор веса не приведут к новому растяжению тканей.

Почему липосакция лица стала таким популярным трендом

Процедура набирает популярность благодаря ряду преимуществ:

Безопасность : не затрагиваются глубокие слои тканей, что снижает риск осложнений.

: не затрагиваются глубокие слои тканей, что снижает риск осложнений. Минимальное вмешательство : всего три прокола и быстрая реабилитация.

: всего три прокола и быстрая реабилитация. Отсутствие рубцов : следы операции практически незаметны.

: следы операции практически незаметны. Быстрый эффект : результат виден уже через несколько недель.

: результат виден уже через несколько недель. Долговечность : контур лица сохраняется на долгие годы.

: контур лица сохраняется на долгие годы. Отличная альтернатива пластике : можно подтянуть лицо без серьезного хирургического вмешательства.

: можно подтянуть лицо без серьезного хирургического вмешательства. Выраженный омолаживающий эффект: лицо выглядит свежим и молодым.

Перед тем как решиться на липосакцию лица, важно выбрать опытного хирурга. Ознакомьтесь с отзывами, попросите примеры работ, убедитесь в наличии квалификации. Лицо — это визитная карточка каждого человека, и доверять его стоит только профессионалу.

Уточнения

Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.



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