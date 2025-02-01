Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти собаки обожают людей: самые дружелюбные породы
Что можно съесть на ночь и не набрать вес?
Тайны бездны: почему каждое новое открытие в Марианской впадине удивляет мир
Зачем тратить деньги на витамины, если это есть в обычных бобовых
Брови, которые украшают: выбираем форму по типу лица
Какие продукты улучшают работу мозга?
Неоплата проезда по платной трассе: когда штраф можно избежать
В поисках сказочной Хорватии: деревня Расток, полная волшебства
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей

Липосакция лица: революция в мире пластической хирургии

3:16
Моя семья » Красота и стиль

Многие уверены, что похудение и спорт помогут избавиться от жировых отложений. Однако есть зоны, где жир "застревает" и не поддается даже самым эффективным методам. Лицо — одна из таких областей, где кремы и косметологические процедуры могут оказаться бессильны. В таких случаях на помощь приходит липосакция лица, которая не только корректирует контуры, но и визуально омолаживает.

Пластическая хирургия
Фото: https://www.freepik.com
Пластическая хирургия

Что такое аквалифтинг и кому он подходит

Аквалифтинг — это малоинвазивная липосакция нижней трети лица и шеи. Она помогает убрать избытки жира, подчеркнуть контуры нижней челюсти и сделать шейно-подбородочный угол более выразительным.

Процедура идеально подходит молодым людям от 20 до 45 лет, которые хотят скорректировать форму лица, но пока не имеют показаний к полноценной пластике. Однако если у пациента есть сильное провисание кожи, хирург может порекомендовать более радикальные методы коррекции.

Как проходит процедура

Липосакция лица проводится через три небольших прокола: два — за мочками ушей, один — под подбородком. Через эти отверстия вводятся тонкие канюли, с помощью которых в жировую ткань под давлением закачивается жидкость. Это помогает отделить жир от соединительной ткани и вывести его вакуумным способом.

Операция считается безопасной, но требует высокой квалификации хирурга. Важно не повредить нервные окончания, сосудистые пучки и хрящевые структуры шеи. При неправильной технике могут возникнуть осложнения: синяки, отеки, неравномерное распределение жира. Поэтому перед операцией стоит тщательно выбирать специалиста.

Реабилитация и результат

Восстановление после аквалифтинга занимает 1-2 недели. В этот период возможны небольшие синяки и отеки, но серьезных следов вмешательства не остается.

Главное преимущество процедуры — долговечный эффект. Контуры лица сохраняются в течение многих лет, пока возрастные изменения или набор веса не приведут к новому растяжению тканей.

Почему липосакция лица стала таким популярным трендом

Процедура набирает популярность благодаря ряду преимуществ:

  • Безопасность: не затрагиваются глубокие слои тканей, что снижает риск осложнений.
  • Минимальное вмешательство: всего три прокола и быстрая реабилитация.
  • Отсутствие рубцов: следы операции практически незаметны.
  • Быстрый эффект: результат виден уже через несколько недель.
  • Долговечность: контур лица сохраняется на долгие годы.
  • Отличная альтернатива пластике: можно подтянуть лицо без серьезного хирургического вмешательства.
  • Выраженный омолаживающий эффект: лицо выглядит свежим и молодым.

Перед тем как решиться на липосакцию лица, важно выбрать опытного хирурга. Ознакомьтесь с отзывами, попросите примеры работ, убедитесь в наличии квалификации. Лицо — это визитная карточка каждого человека, и доверять его стоит только профессионалу.

Уточнения

Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь
Еда и рецепты
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь Аудио 
Как стакан томатного сока в день повлияет на ваше здоровье?
Здоровье
Как стакан томатного сока в день повлияет на ваше здоровье? Аудио 
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Недвижимость
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Последние материалы
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II
Зачем тратить деньги на витамины, если это есть в обычных бобовых
Брови, которые украшают: выбираем форму по типу лица
Какие продукты улучшают работу мозга?
Неоплата проезда по платной трассе: когда штраф можно избежать
В поисках сказочной Хорватии: деревня Расток, полная волшебства
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей
Когда пробуждаются клещи, и как защитить от них питомца
Тайны Средиземного моря: 3600-летний корабль с сокровищами найден у берегов Анталии
Сон для красоты: 6 привычек, которые мешают выглядеть молодо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.