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Украшения, которые придают образу утончённость и элегантность

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Правильные аксессуары могут стать изюминкой любого образа, придавая ему элегантность и стиль. В мире моды существует немало украшений, которые делают образ утончённым, однако минимализм в аксессуарах способен создавать особое очарование. Сегодня мы расскажем о том, какие украшения помогут подчеркнуть утончённость и изысканность вашего стиля.

Жемчуг
Фото: commons.wikimedia.org by MASAYUKI KATO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жемчуг

Минимализм, как ключ к утончённости

Минимализм в украшениях – это отказ от лишних деталей, акцент на простоте и гармонии. Тонкие золотые или серебряные украшения, такие как цепочки, маленькие серьги-гвоздики или кольца, создают чистоту и лёгкость в образе. Такие украшения выглядят стильно и не отвлекают внимание от основного наряда.

Как выбрать украшения для утончённого образа?

Выбирая украшения, стоит отдавать предпочтение нейтральным оттенкам металлов, которые не будут конкурировать с яркими цветами одежды. Простой дизайн украшений, таких как круглые серьги или классические браслеты, добавляет в образ элегантности и строгости. Важно помнить, что украшения должны гармонировать с вашей индивидуальностью и не перегружать образ лишними акцентами.

Простота, но в то же время стиль и утончённость – вот что делает минималистичные украшения незаменимыми для любого гардероба.

Уточнения

В одежде аксессуар — предмет, используемый для дополнения внешнего вида или стиля и наиболее подверженный модным тенденциям, примером аксессуаров также могут являться наручные часы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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