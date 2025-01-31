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Этот приятный ритуал может вам навредить — когда массаж становится опасным

1:28
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Массаж — один из самых приятных способов расслабиться и улучшить самочувствие. Он стимулирует кровообращение, снимает напряжение и делает кожу более упругой. Однако можно ли делать его ежедневно, или есть ограничения?

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Когда ежедневный массаж полезен?

Ежедневный лёгкий массаж может улучшить циркуляцию крови, ускорить обмен веществ и снять усталость. Особенно полезны техники лимфодренажного массажа и мягкое самомассирование. Они помогают уменьшить отёки, улучшить тонус кожи и ускорить выведение токсинов.

Возможные риски частого массажа

Чрезмерное давление и слишком частое воздействие на мышцы могут привести к раздражению кожи, появлению синяков и даже растяжению тканей. Кроме того, при некоторых заболеваниях (варикозе, воспалительных процессах, повреждениях кожи) массаж каждый день может быть противопоказан.

Как правильно делать массаж?

Если вы хотите включить массаж в ежедневный ритуал ухода за телом, выбирайте мягкие, расслабляющие техники и избегайте чрезмерного нажатия. Оптимальный вариант — комбинировать его с растяжкой и физическими упражнениями.

Таким образом, ежедневный массаж может быть полезен, но при неправильном подходе может причинить вред. Главное — учитывать особенности своего организма и выбирать подходящую технику.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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