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Мода против фигуры? Нет, если знать эти стильные хитрости

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Мода предлагает множество стильных решений, но далеко не все тренды одинаково хорошо смотрятся на разных силуэтах. Чтобы выглядеть гармонично и уверенно, важно учитывать особенности своей фигуры и грамотно адаптировать актуальные тенденции. Давайте разберёмся, как сделать это без ошибок.

Девушка в парке
Фото: https://www.freepik.com by standret
Девушка в парке

Песочные часы: подчеркиваем талию

Обладательницы этого типа фигуры могут позволить себе большинство модных новинок, но главное — не терять пропорции. Приталенные жакеты, ремни на платьях и юбках, корсетные топы и обтягивающие силуэты подчеркнут изящные линии тела. Стоит избегать слишком объёмных вещей без чёткой формы, которые могут скрыть достоинства фигуры.

Груша: балансируем пропорции

Если бёдра шире плеч, важно делать акцент на верхнюю часть тела. Блузы с объёмными рукавами, жакеты с подплечниками, V-образные вырезы и яркие цвета в области плеч помогут уравновесить фигуру. В нижней части лучше выбирать юбки и брюки прямого кроя, избегая лишнего объёма на бедрах.

Прямоугольник: создаём изгибы

Для тех, у кого талия выражена слабо, помогут вещи, визуально создающие объём в нужных местах. Это могут быть платья с поясом, пышные юбки, вещи с баской и рюшами, а также многослойные образы. Избегайте чрезмерно прямых силуэтов, которые могут сделать фигуру менее женственной.

Перевернутый треугольник: уравновешиваем силуэт

Если плечи заметно шире бедер, важно создать баланс. Отличный вариант — брюки клёш, плиссированные юбки, А-силуэт. В верхней части стоит отдавать предпочтение лаконичным фасонам с мягкими линиями, избегая массивных плечиков и крупных воротников.

Яблоко: вытягиваем силуэт

Главная задача — визуально удлинить фигуру и сделать её более пропорциональной. Вертикальные линии, струящиеся ткани, свободные платья с завышенной талией, удлинённые жакеты и кардиганы помогут создать стройный силуэт. Стоит избегать обтягивающих вещей и излишнего декора в области живота.

Тренды можно адаптировать под любую фигуру, если грамотно подбирать фасоны, подчеркивающие достоинства и скрывающие нюансы. Главное — ориентироваться не только на моду, но и на собственное ощущение комфорта.

Уточнения

Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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