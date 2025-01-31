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Дрожжи — секрет красивой кожи: готовим дешёвую и эффективную маску для лица дома

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Вы уже устали от дорогостоящей косметики из магазина, которая обещает чудеса, но не всегда оправдывает ожидания? Возможно, вы знаете, что многое для вашей красоты и здоровья можно сделать в домашних условиях, включая маски из доступных продуктов.

Дрожжи
Фото: flickr.com by Your Best Digs, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дрожжи

Одной из таких масок является дрожжевая, которую вы можете приготовить по нашим рецептам. Их разнообразие позволит вам наслаждаться процедурой долгое время!

Как дрожжи могут помочь вашей коже?

Удивительно, но факт: дрожжи действительно обладают полезными свойствами для вашей кожи. Они содержат витамины группы B, биотин, цинк, селен и белки, которые питают кожу и способствуют её восстановлению. Регулярное использование дрожжевых масок может помочь вам достичь следующих результатов:

  • Разглаживание морщин: активные вещества в дрожжах улучшают эластичность кожи и стимулируют выработку коллагена, что делает её более молодой и упругой.
  • Уменьшение несовершенств: благодаря антибактериальному эффекту дрожжи помогают уменьшить воспаления и прыщи, что делает вашу кожу более гладкой и чистой.
  • Увлажнение и питание: витамины и минералы в дрожжах восстанавливают здоровый вид кожи, делая её увлажнённой и сияющей.
  • Регулирование выработки кожного сала: дрожжи идеально подходят для людей со смешанной и жирной кожей, помогая контролировать выработку кожного жира.

Как приготовить дрожжевую маску для лица?

Приготовить дрожжевую маску для лица очень просто и не требует дорогих ингредиентов. Вы можете комбинировать дрожжи с различными продуктами, чтобы создать маску, которая идеально подходит именно вашей коже.

Базовый рецепт дрожжевой маски:

  • 1 столовая ложка свежих дрожжей (примерно 20 г) или быстрорастворимых дрожжей
  • Немного тёплой воды или молока (до получения густой консистенции)

Приготовление:

  1. Раскрошите дрожжи в миске.
  2. Добавьте немного воды или молока и перемешайте до образования однородной пасты.
  3. Нанесите маску на очищенное лицо и оставьте на 15-20 минут.
  4. Смойте маску тёплой водой.

Уточнения

Хлебопека́рные дро́жжи (пе́карские дрожжи) — биологический разрыхлитель теста.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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