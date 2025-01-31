Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасаем пересоленный суп без картошки: яблочный секрет кулинаров
Вода под угрозой — фермеры Греции протестуют против недостатка ресурсов
Влияние потепления на смертность в Европе: неутешительные прогнозы
Баклажановая радуга: самые яркие и вкусные сорта для вашего сада
Страна не для слабонервных — россиянин рассказал об отдыхе в Мексике
Складки на животе не уходят? Эта 7-минутная тренировка избавит вас от этой проблемы
Голубые ара продемонстрировали человеческую черту
Доктор Лунев объяснил, можно ли лечить больное горло мороженым
Не спешите вызывать клининг! Эти средства избавят диван от пятен

Эффективный крем для уменьшения темных кругов: в нём всего 3 ингредиента

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Многие сталкиваются с проблемой тёмных кругов под глазами. Этот недостаток может быть связан с генетикой, образом жизни, питанием и даже недостатком сна. Важно уделять внимание этой проблеме, чтобы улучшить внешний вид кожи.

Патчи для глаз
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Патчи для глаз

Существует популярный корейский метод, который можно легко воспроизвести в домашних условиях. Для этого понадобится всего три простых ингредиента:

  • 3 ст. ложки молотого кофе
  • 2 ст. ложки меда
  • 1 ст. ложка воды

Как приготовить крем от тёмных кругов под глазами?

Смешайте кофе, мёд и воду в небольшой миске до получения однородной массы. Нанесите крем на область под глазами, избегая попадания в глаза, и оставьте на 30 минут. После этого смойте крем теплой водой и нанесите увлажняющий крем для век.

Почему это работает?

Кофе содержит кофеин, который известен своими осветляющими свойствами. Мед увлажняет и питает кожу, а вода помогает сделать смесь более удобной для нанесения.

Этот крем — простой и доступный способ уменьшить видимость темных кругов, уверяет чешское издание Dombydom. Попробуйте его и убедитесь в его эффективности!

Уточнения

Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян
Авто
Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян Аудио 
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Наука и техника
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Последние материалы
Вода под угрозой — фермеры Греции протестуют против недостатка ресурсов
Эффективный крем для уменьшения темных кругов: в нём всего 3 ингредиента
Страна не для слабонервных — россиянин рассказал об отдыхе в Мексике
Влияние потепления на смертность в Европе: неутешительные прогнозы
Баклажановая радуга: самые яркие и вкусные сорта для вашего сада
Складки на животе не уходят? Эта 7-минутная тренировка избавит вас от этой проблемы
Голубые ара продемонстрировали человеческую черту
Доктор Лунев объяснил, можно ли лечить больное горло мороженым
Не спешите вызывать клининг! Эти средства избавят диван от пятен
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.