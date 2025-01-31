Эффективный крем для уменьшения темных кругов: в нём всего 3 ингредиента

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Многие сталкиваются с проблемой тёмных кругов под глазами. Этот недостаток может быть связан с генетикой, образом жизни, питанием и даже недостатком сна. Важно уделять внимание этой проблеме, чтобы улучшить внешний вид кожи.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Патчи для глаз

Существует популярный корейский метод, который можно легко воспроизвести в домашних условиях. Для этого понадобится всего три простых ингредиента:

3 ст. ложки молотого кофе

2 ст. ложки меда

1 ст. ложка воды

Как приготовить крем от тёмных кругов под глазами?

Смешайте кофе, мёд и воду в небольшой миске до получения однородной массы. Нанесите крем на область под глазами, избегая попадания в глаза, и оставьте на 30 минут. После этого смойте крем теплой водой и нанесите увлажняющий крем для век.

Почему это работает?

Кофе содержит кофеин, который известен своими осветляющими свойствами. Мед увлажняет и питает кожу, а вода помогает сделать смесь более удобной для нанесения.

Этот крем — простой и доступный способ уменьшить видимость темных кругов, уверяет чешское издание Dombydom. Попробуйте его и убедитесь в его эффективности!

Уточнения

Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение.



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