Эффективный крем для уменьшения темных кругов: в нём всего 3 ингредиента

Многие сталкиваются с проблемой тёмных кругов под глазами. Этот недостаток может быть связан с генетикой, образом жизни, питанием и даже недостатком сна. Важно уделять внимание этой проблеме, чтобы улучшить внешний вид кожи.
Существует популярный корейский метод, который можно легко воспроизвести в домашних условиях. Для этого понадобится всего три простых ингредиента:
Как приготовить крем от тёмных кругов под глазами?
Смешайте кофе, мёд и воду в небольшой миске до получения однородной массы. Нанесите крем на область под глазами, избегая попадания в глаза, и оставьте на 30 минут. После этого смойте крем теплой водой и нанесите увлажняющий крем для век.
Почему это работает?
Кофе содержит кофеин, который известен своими осветляющими свойствами. Мед увлажняет и питает кожу, а вода помогает сделать смесь более удобной для нанесения.
Этот крем — простой и доступный способ уменьшить видимость темных кругов, уверяет чешское издание Dombydom. Попробуйте его и убедитесь в его эффективности!
Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение.
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