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Как придать бровям красивую форму без макияжа?

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Брови – важная часть лица, которая влияет на общий образ. Чтобы они выглядели аккуратно и выразительно даже без косметики, необходим правильный уход. Простые, но регулярные процедуры помогут сохранить их естественную красоту и густоту.

Девушка в свитере
Фото: commons.wikimedia.org by Remy_Loz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в свитере

Очищение и увлажнение

Как и кожа, брови нуждаются в очищении от пыли, себума и остатков косметики. Для этого можно использовать мягкие пенки или мицеллярную воду. После очищения важно увлажнять брови – отлично подойдут натуральные масла, такие как касторовое или миндальное.

Питание и укрепление

Чтобы брови оставались густыми и крепкими, им нужно питание. Домашние маски с витаминами A и E, кокосовое или репейное масло способствуют росту волосков и их укреплению. Наносите их легкими массирующими движениями перед сном.

Регулярная коррекция

Даже без макияжа ухоженные брови выглядят аккуратно, если вовремя убирать лишние волоски. Подберите удобный метод – пинцет, нить или восковую полоску. Главное – сохранять естественную форму, чтобы не утратить природную выразительность.

Расчёсывание и массаж

Расчёсывание бровей стимулирует кровообращение и способствует росту волосков. Используйте щёточку для бровей или чистую щётку от туши. Лёгкий массаж пальцами с каплей масла дополнительно укрепит их структуру.

Здоровый образ жизни

Питание и увлажнение важны не только снаружи, но и изнутри. Включите в рацион продукты, богатые биотином, омега-3 и витаминами группы B. Это поможет бровям стать гуще и крепче.

Регулярность и правильные средства сделают ваши брови выразительными и ухоженными!

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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