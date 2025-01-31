Какие из популярных брендов шампуней безопасны для волос?

Шампуни — важная часть ухода за волосами, и выбор правильного продукта может оказать большое влияние на их состояние. Французский журнал Que Choisir провел тестирование 19 популярных шампуней, чтобы выяснить, какие из них действительно безопасны и эффективны, а какие содержат потенциально вредные вещества. В исследовании приняли участие различные бренды, такие как Garnier, Gliss Kur, Yves Rocher, Olaplex и многие другие. Давайте разберемся, какие шампуни заслужили высокие оценки, а какие оказались в списке худших.

Фото: flickr.com by geehairimages, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шампунь и кондиционер

Тестирование шампуней

Que Choisir провел тестирование на 20 добровольцах, а также проанализировал составы продуктов. Были изучены как химические ингредиенты, так и экологическое воздействие упаковки. Результаты показали, что ни один шампунь не получил высшую оценку. Основные претензии касались наличия эндокринных нарушителей, аллергенов и других раздражителей, а также не верный на срок годности.

Лучшие шампуни

Шампуни с более высокими оценками включают продукты от Klorane, Yves Rocher и Nuxe, которые, несмотря на наличие некоторых недостатков, не содержат значительных аллергенов и имеют хорошие характеристики для волос. Однако их оценка также была снижена за недостатки упаковки и состава.

Худшие шампуни

Некоторые из худших продуктов включают Gliss Kur Aqua Revive и Garnier Fructis, которые набрали низкие баллы из-за содержания аллергенов и эндокринных разрушителей. Шампунь Garnier Ultra Doux также подвергся критике за не экологичную упаковку и вредные ингредиенты.

Результаты тестирования Que Choisir показывают, что многие популярные шампуни содержат компоненты, которые могут быть не идеальны для здоровья локонов. При выборе шампуня стоит обращать внимание не только на его цену и популярность, но и на состав.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



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