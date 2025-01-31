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Почему на показах мод в Париже модели не улыбаются?

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Неделя моды в Париже, которая проходит с 27 по 30 января 2025 года, привлекает внимание поклонников моды со всего мира. Одной из характерных черт показов мод является серьёзное выражение лиц моделей, которое можно заметить на большинстве дефиле. Но почему же на подиуме так редко можно встретить улыбающихся моделей? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Кайя Гербер
Фото: flickr.com by Christopher Macsurak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кайя Гербер

Главное внимание — на одежде

Ответ на этот вопрос заключается в том, что на подиуме главной «звездой» всегда является не модель, а сама одежда. Модели должны создать фон, который будет подчеркивать силуэты, ткани и цвета. Улыбка или выражение эмоций могут отвлечь внимание зрителей от главного — самого творения дизайнера. Цель заключается в том, чтобы зритель полностью сосредоточился на показе, а не на внешности моделей.

Создание атмосферы и имиджа

Кроме того, мода — это индустрия, где имидж и атмосфера играют важную роль. Нейтральное выражение лица придает подиуму атмосферу серьезности и даже художественности, что соответствует миру высокой моды. Такая сдержанность подчеркивает профессионализм и строгость, необходимые для создания определённого имиджа и концепции каждого показа.

Исторические изменения в моде

Ранее, в 1940-х и 1950-х годах, модели на подиумах часто улыбались. Однако с 1980-х годов мода начала ассоциироваться с серьезностью и строгостью. Это время стало эпохой, когда «серьезность» стало частью модного имиджа. Исключения, такие как показ Жан-Поля Готье, где модели могут улыбаться и взаимодействовать с аудиторией, подтверждают, что правила не всегда жёсткие.

Хотя улыбка на подиуме встречается редко, эта традиция возникла не случайно. Она тесно связана с особенностями восприятия моды, где основное внимание уделяется самой одежде и созданной атмосфере.

Уточнения

Дефиле́ (также пока́з мод) — демонстрация моделей одежды манекенщицами и манекенщиками в процессе их движения по подиуму.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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