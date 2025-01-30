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Тренд 2025 года: советы визажиста, как сделать морозный макияж

Моя семья » Красота и стиль

Эксперт по макияжу, визажист и бьюти-блогер Ирина Рассадина поделилась секретами создания модного зимнего макияжа, получившего название "морозный".

Уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

Для него потребуются румяна в холодно-розовом оттенке, кремовые тени с крупными блестками и спаркл, как сообщает Москва 24.

По её словам, этот образ стал популярным зимой 2024-2025 годов благодаря своей простоте и эффектному виду. Процесс начинается с подготовки кожи: сначала наносится увлажняющий тоник, затем — гиалуроновая сыворотка, которая подходит для любого типа кожи. После этого используется крем или база под макияж, а затем — тональный крем. Завершающим этапом подготовки становится лёгкая пудра в Т-зоне.

Основное внимание уделяется глазам: на подвижное веко наносятся кремовые тени с крупными блестками, которые отличаются стойкостью и удобством нанесения. Следующий шаг — использование спаркла в холодном оттенке, который придаёт равномерный блеск. Спаркл наносится пальцами на веко, скулу, губы поверх блеска или помады, а также на зону декольте, если она открыта. Такой макияж, по мнению эксперта, смотрится потрясающе.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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