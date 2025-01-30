6 советов, как предотвратить ломкость ногтей

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Питание

Витамины и минералы. Ломкость ногтей может быть связана с недостатком витаминов A, B, C, E, а также минералов, таких как кальций, цинк и железо. Включайте в рацион продукты, богатые этими веществами: яйца, рыба, орехи, зелень, цитрусовые, молочные продукты. Биотин (витамин H). Этот витамин особенно важен для здоровья волос и ногтей. Он содержится в яйцах, орехах, цельнозерновых продуктах и печени.

Увлажнение

Крем для рук и кутикулы. Регулярно увлажняйте руки и ногти кремами, содержащими масла и витамины. Особое внимание уделяйте области вокруг ногтевой пластины — кутикуле. Масла. Масло жожоба, кокосовое масло или оливковое масло можно наносить непосредственно на ногти и кутикулу перед сном. Это поможет укрепить их структуру.

Защита

Перчатки при работе с химическими средствами. Если вы часто моете посуду или используете бытовую химию, обязательно надевайте резиновые перчатки. Агрессивные вещества могут разрушать ногтевую пластину. Аккуратность при маникюре. Избегайте частого использования лаков и средств для снятия лака, содержащих ацетон. Они сушат ногти. Также старайтесь избегать слишком жестких пилок и металлических инструментов.

Укрепляющие процедуры

Ванночки для ногтей. Ванны с морской солью, йодом или лимонным соком помогают укреплять ногти. Например, растворите чайную ложку морской соли в теплой воде и подержите пальцы в растворе около 10 минут. Парафинотерапия. Парафиновые ванночки смягчают кожу и увлажняют ногти, делая их менее хрупкими.

Регулярный уход за ногтями

Подпиливание. Подпиливать ногти лучше всего стеклянной или керамической пилкой, двигаясь в одном направлении, чтобы избежать расслаивания. Отсутствие травмирования. Постарайтесь минимизировать механическое воздействие на ногти, избегая привычки грызть их или использовать их вместо инструмента.

Профессиональная помощь

Если ломкость ногтей продолжается длительное время, несмотря на все усилия, стоит обратиться к дерматологу или трихологу. Возможно, причина кроется в дефиците определенных питательных веществ или в заболеваниях, связанных с обменом веществ.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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