8 распространённых ошибок в уходе за руками и ногтями: проверьте, не совершаете ли вы их

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Ты стараешься ухаживать за руками и ногтями, но почему-то кожа остаётся сухой, а маникюр быстро теряет свежесть? Возможно, ты следуешь популярным, но ошибочным рекомендациям, которые на самом деле больше вредят, чем помогают. Разбираемся, какие мифы пора оставить в прошлом.

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Ногтям нужно дышать между маникюрами

Распространённое заблуждение: якобы ногти должны отдыхать от покрытий, чтобы "насыщаться кислородом". На самом деле ногтевая пластина — это уже ороговевшие клетки, которые не дышат. Они получают все необходимые вещества изнутри, через матрикс.

Более того, отсутствие покрытия делает ногти более уязвимыми к механическим повреждениям, воздействию воды и бытовой химии.

Как правильно: Если хочешь сделать перерыв от гель-лака, используй укрепляющие покрытия с витаминами и кератином.

Чем больше масла для кутикулы, тем лучше

Конечно, увлажнение важно, но чрезмерное использование масла может привести к обратному эффекту. Кожа привыкает к постоянному увлажнению и снижает выработку собственных липидов. А излишки масла создают среду для размножения бактерий, особенно если ты не моешь руки перед нанесением.

Как правильно: Наноси масло 1-2 раза в день, тонким слоем, тщательно втирая его в кожу.

Жидкость для снятия лака без ацетона абсолютно безопасна

Средства без ацетона часто преподносятся как более щадящие, но их состав может включать другие агрессивные растворители, например, этилацетат или бутилацетат, которые тоже сушат ногти. К тому же безацетоновые жидкости требуют больше времени на удаление лака и дополнительного трения, что может ослабить ногтевую пластину.

Как правильно: Выбирай качественные жидкости для снятия лака, содержащие увлажняющие компоненты. Снимай покрытие быстро и без сильного трения.

Вазелин и перчатки — лучшая маска для рук

Этот "бабушкин" метод может дать временный эффект, но у него есть минусы. Вазелин создаёт окклюзионную плёнку, которая не увлажняет кожу, а лишь запечатывает имеющуюся влагу. Если кожа изначально сухая, проблема не решится.

Как правильно: Используй кремы и маски с гиалуроновой кислотой, пантенолом и мочевиной.

Пилить ногти можно только в одном направлении

Совет "пилить от края к центру" звучит логично, но на деле создаёт неравномерную нагрузку, что приводит к расслоению ногтей. Кроме того, однонаправленные движения заставляют нас нажимать пилку сильнее с одной стороны, из-за чего форма ногтя может получиться несимметричной.

Как правильно: Используй пилку с абразивностью 180-240 грит и подпиливай ногти плавными движениями в обоих направлениях.

Прозрачный лак можно наслаивать бесконечно

Каждый новый слой создаёт дополнительную толщину, в которой накапливаются влага и бактерии. Это может привести к желтизне ногтей и даже грибковым инфекциям.

Как правильно: Перед нанесением нового слоя полностью удаляй старый лак. Оптимальная схема покрытия: база, цвет, топ.

Обрезной маникюр — лучший способ ухода за ногтями

Грубое удаление кутикулы нарушает защитный барьер ногтя и создаёт риск инфекций. Особенно опасно делать обрезной маникюр в домашних условиях, если инструменты недостаточно стерильны.

Как правильно: Отдавай предпочтение необрезному маникюру — размягчай кутикулу ремувером и аккуратно отодвигай её апельсиновой палочкой.

Гель-лак нельзя снимать самостоятельно

Многие боятся снимать гель-лак дома, но на самом деле это можно делать безопасно, если использовать правильную технику. Опасны не сам процесс, а неправильные методы: ковыряние, отрывание или спиливание до тонкой пластины.

Как правильно: Спили верхний слой топа, пропитай ватный диск средством для снятия гель-лака, оберни палец фольгой и подожди 15-20 минут. Покрытие должно отходить само, без механического воздействия.

Вывод

Ухоженные руки и здоровые ногти — это не слепое следование популярным советам, а разумный подход к уходу. Откажись от мифов и используй проверенные методы, чтобы твои ногти всегда выглядели идеально.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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