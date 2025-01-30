8 распространённых ошибок в уходе за руками и ногтями: проверьте, не совершаете ли вы их

Ты стараешься ухаживать за руками и ногтями, но почему-то кожа остаётся сухой, а маникюр быстро теряет свежесть? Возможно, ты следуешь популярным, но ошибочным рекомендациям, которые на самом деле больше вредят, чем помогают. Разбираемся, какие мифы пора оставить в прошлом.
Распространённое заблуждение: якобы ногти должны отдыхать от покрытий, чтобы "насыщаться кислородом". На самом деле ногтевая пластина — это уже ороговевшие клетки, которые не дышат. Они получают все необходимые вещества изнутри, через матрикс.
Более того, отсутствие покрытия делает ногти более уязвимыми к механическим повреждениям, воздействию воды и бытовой химии.
Конечно, увлажнение важно, но чрезмерное использование масла может привести к обратному эффекту. Кожа привыкает к постоянному увлажнению и снижает выработку собственных липидов. А излишки масла создают среду для размножения бактерий, особенно если ты не моешь руки перед нанесением.
Средства без ацетона часто преподносятся как более щадящие, но их состав может включать другие агрессивные растворители, например, этилацетат или бутилацетат, которые тоже сушат ногти. К тому же безацетоновые жидкости требуют больше времени на удаление лака и дополнительного трения, что может ослабить ногтевую пластину.
Этот "бабушкин" метод может дать временный эффект, но у него есть минусы. Вазелин создаёт окклюзионную плёнку, которая не увлажняет кожу, а лишь запечатывает имеющуюся влагу. Если кожа изначально сухая, проблема не решится.
Совет "пилить от края к центру" звучит логично, но на деле создаёт неравномерную нагрузку, что приводит к расслоению ногтей. Кроме того, однонаправленные движения заставляют нас нажимать пилку сильнее с одной стороны, из-за чего форма ногтя может получиться несимметричной.
Каждый новый слой создаёт дополнительную толщину, в которой накапливаются влага и бактерии. Это может привести к желтизне ногтей и даже грибковым инфекциям.
Грубое удаление кутикулы нарушает защитный барьер ногтя и создаёт риск инфекций. Особенно опасно делать обрезной маникюр в домашних условиях, если инструменты недостаточно стерильны.
Многие боятся снимать гель-лак дома, но на самом деле это можно делать безопасно, если использовать правильную технику. Опасны не сам процесс, а неправильные методы: ковыряние, отрывание или спиливание до тонкой пластины.
Ухоженные руки и здоровые ногти — это не слепое следование популярным советам, а разумный подход к уходу. Откажись от мифов и используй проверенные методы, чтобы твои ногти всегда выглядели идеально.
Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).
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