Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вечно холодные руки? Пейте этот чай — и проблема исчезнет
Туристам лучше не ходить — описана малоизвестная сторона Словакии
Первые шаги после переезда: с чего начать обустройство квартиры
Высокое давление без симптомов? Это может стать смертельно опасным
BYD Denza N9 2025: премиальный гибрид для комфортных поездок
Зимняя помощь пернатым: мифы и правила подкормки птиц
Бёрпи: комплексное упражнение, которое вы должны попробовать
Как выбрать нижнее бельё, которое понравится мужчине?
Лера Кудрявцева показала свою новую причёску в стиле Доширак

Замените гель на масло: секреты ухода за кожей в холодное время года

3:25
Моя семья » Красота и стиль

Холодное время года — настоящий стресс для кожи. Сухость, стянутость, шелушение становятся частыми спутниками зимнего ухода. Обычные гели для душа могут усугубить ситуацию, поэтому стоит обратить внимание на альтернативу — масло для душа. Разбираемся, почему этот продукт должен занять место на вашей полке в ванной.

Девушка
Фото: freepik by gpointstudio
Девушка

Чем масло для душа лучше геля

Многие опасаются использовать масла в уходе за телом, полагая, что они оставляют жирную пленку или забивают поры. Однако современные масла для душа работают совсем иначе. При контакте с водой их текстура превращается в легкое молочко, которое не только очищает, но и питает кожу.

Главные преимущества масла для душа

  • Мягкое очищение: в отличие от обычных гелей, масла действуют деликатно, не разрушая защитный барьер кожи.
  • Глубокое увлажнение: масляная текстура сохраняет влагу, предотвращая сухость и шелушение.
  • Комфортное ощущение после душа: кожа остается гладкой и мягкой, нет ощущения стянутости.
  • Подходит для чувствительной кожи: благодаря мягким очищающим компонентам масло для душа безопасно для людей с гиперчувствительностью и склонностью к дерматиту.

Как работает масло для душа

Принцип действия масла схож с гидрофильными маслами для лица: оно эмульгируется при контакте с водой, растворяет загрязнения и мягко очищает кожу. В составе таких средств можно найти ценные масла, например:

  • Миндальное: смягчает и питает.
  • Жожоба: предотвращает обезвоживание.
  • Кокосовое: обладает антисептическими свойствами.
  • Аргановое: ускоряет регенерацию кожи.

Эти компоненты не только помогают сохранить влагу, но и создают защитный барьер, который препятствует испарению влаги после душа.

Как использовать масло для душа

Процесс ничем не отличается от привычного использования геля:

  • Нанесите небольшое количество масла на влажную кожу.
  • Помассируйте легкими движениями, пока масло не превратится в молочко.
  • Смойте теплой водой.

После душа можно не использовать дополнительный крем, так как кожа уже будет увлажненной и напитанной.

Кому подойдет масло для душа

  • Людям с сухой и чувствительной кожей.
  • Тем, кто хочет сократить количество уходовых средств (масло одновременно очищает и увлажняет).
  • Всем, кто сталкивается с зимним обезвоживанием кожи.

Зачем менять уход зимой

Зимой кожа особенно нуждается в защите. Центральное отопление, перепады температур, ветер и мороз способствуют потере влаги, а обычные гели для душа могут еще больше сушить кожу. Переход на масло помогает сохранить естественный баланс и сделать уход более комфортным.

Заключение: стоит ли менять привычки

Масло для душа — это не просто альтернатива гелю, а полноценное средство для ухода за кожей в холодное время года. Оно мягко очищает, предотвращает сухость и делает кожу нежной. Если зимой вы чувствуете дискомфорт после душа, стоит попробовать этот продукт и оценить его преимущества.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Еда и рецепты
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля Аудио 
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Туризм
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Аудио 
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Экономика и бизнес
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Туристам лучше не ходить — описана малоизвестная сторона Словакии
Первые шаги после переезда: с чего начать обустройство квартиры
Высокое давление без симптомов? Это может стать смертельно опасным
BYD Denza N9 2025: премиальный гибрид для комфортных поездок
Зимняя помощь пернатым: мифы и правила подкормки птиц
Бёрпи: комплексное упражнение, которое вы должны попробовать
Как выбрать нижнее бельё, которое понравится мужчине?
Лера Кудрявцева показала свою новую причёску в стиле Доширак
ЦИК Белоруссии ответили критику со стороны Украины и Польши
Закуска из лаваша, от которой все в восторге: попробуйте сами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.