Тинт для лица: один продукт, который заменит помаду, румяна и тени для век

Когда-то помада была самым универсальным средством макияжа, но сегодня на смену ей приходит тинт для лица. Это многофункциональный продукт, который можно использовать на губах, щеках и веках, создавая стойкий и естественный образ.
Тинт — это высокопигментированное средство с легкой текстурой. Оно бывает жидким (как блеск для губ) или кремовым (как румяна). В отличие от помады, тинт:
Тинты для губ обладают более насыщенным пигментом, а для лица — более мягкими увлажняющими формулами.
Этот многофункциональный продукт точно заслуживает место в вашей косметичке!
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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