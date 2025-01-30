Глянцевые губы и пушистые брови: главные тренды 2025 года

Сегодняшние тренды в макияже больше не диктуют строгие правила. Мы не прячем естественную текстуру кожи, а лишь подчеркиваем её природную свежесть. Какие техники помогут выглядеть на 5+ даже после бессонной ночи?
Как было раньше: матовые тональные основы и пудры, маскирующие любые намёки на жирный блеск.
Новое правило: эффект влажной кожи (wet skin) — главный тренд 2025 года. Увлажнённая, гладкая, с естественным сиянием — такой она должна быть. Матирующие продукты отправляем в прошлое, а вместо них используем:
Как было раньше: плотный слой тонального крема по всему лицу.
Новое правило: теперь мы скрываем несовершенства точечно. Тон наносится только на Т-зону и области с покраснениями. Остальная кожа остаётся "свободной", позволяя сиять своей естественной красоте.
Как было раньше: лёгкий румянец, едва заметный на щеках.
Новое правило: выразительный, свежий румянец — главный герой образа. Наноси кремовые румяна не только на яблочки щёк, но и на скулы, переносицу и виски. Это создаст эффект здорового, слегка разгорячённого лица.
Как было раньше: идеально оформленные, зафиксированные брови с эффектом ламинирования.
Новое правило: естественные, чуть растрёпанные брови без жёсткой графики. Используем лёгкие гели (прозрачные или слегка тонирующие), фиксируем волоски в хаотичном порядке, а при необходимости слегка добавляем оттенок карандашом или тенями.
Как было раньше: плотные матовые текстуры с чётким контуром.
Новое правило: влажный блеск на губах возвращается! Современные формулы больше не липкие, а комфортные и ухаживающие. Используем бальзамы с тинтом или лёгкие глянцевые помады, выходя чуть за контур для эффекта пухлых губ.
Как было раньше: сухие пудровые продукты — от теней до румян.
Новое правило: кремовые текстуры выглядят натуральнее и легко растушёвываются, создавая эффект увлажнённой кожи. Универсальные стики, жидкие хайлайтеры, кремовые тени — вот мастхэвы нового сезона.
Как было раньше: сдержанные, нюдовые оттенки во всём макияже.
Новое правило: один яркий акцент делает образ свежим и динамичным. Это может быть цветная тушь, неоновая подводка или яркие тени в уголках глаз. Главное, чтобы остальной макияж был минималистичным.
Освежающий макияж — это не просто способ выглядеть лучше, а способ чувствовать себя уверенно и комфортно. Новые техники подчёркивают естественную красоту и делают образ лёгким, сияющим и современным.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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