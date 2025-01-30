Глянцевые губы и пушистые брови: главные тренды 2025 года

3:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодняшние тренды в макияже больше не диктуют строгие правила. Мы не прячем естественную текстуру кожи, а лишь подчеркиваем её природную свежесть. Какие техники помогут выглядеть на 5+ даже после бессонной ночи?

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка смывает макияж

Влажная, сияющая кожа

Как было раньше: матовые тональные основы и пудры, маскирующие любые намёки на жирный блеск.

Новое правило: эффект влажной кожи (wet skin) — главный тренд 2025 года. Увлажнённая, гладкая, с естественным сиянием — такой она должна быть. Матирующие продукты отправляем в прошлое, а вместо них используем:

Лёгкий увлажняющий мист.

Сыворотку с эффектом сияния.

Тональное средство с увлажняющим финишем.

Жидкий хайлайтер на выступающие зоны лица.

Точечное нанесение тона

Как было раньше: плотный слой тонального крема по всему лицу.

Новое правило: теперь мы скрываем несовершенства точечно. Тон наносится только на Т-зону и области с покраснениями. Остальная кожа остаётся "свободной", позволяя сиять своей естественной красоте.

Румяна — главный акцент

Как было раньше: лёгкий румянец, едва заметный на щеках.

Новое правило: выразительный, свежий румянец — главный герой образа. Наноси кремовые румяна не только на яблочки щёк, но и на скулы, переносицу и виски. Это создаст эффект здорового, слегка разгорячённого лица.

Пушистые брови без чёткого контура

Как было раньше: идеально оформленные, зафиксированные брови с эффектом ламинирования.

Новое правило: естественные, чуть растрёпанные брови без жёсткой графики. Используем лёгкие гели (прозрачные или слегка тонирующие), фиксируем волоски в хаотичном порядке, а при необходимости слегка добавляем оттенок карандашом или тенями.

Глянцевые губы вместо матовых помад

Как было раньше: плотные матовые текстуры с чётким контуром.

Новое правило: влажный блеск на губах возвращается! Современные формулы больше не липкие, а комфортные и ухаживающие. Используем бальзамы с тинтом или лёгкие глянцевые помады, выходя чуть за контур для эффекта пухлых губ.

Только кремовые текстуры

Как было раньше: сухие пудровые продукты — от теней до румян.

Новое правило: кремовые текстуры выглядят натуральнее и легко растушёвываются, создавая эффект увлажнённой кожи. Универсальные стики, жидкие хайлайтеры, кремовые тени — вот мастхэвы нового сезона.

Цветные акценты вместо нюда

Как было раньше: сдержанные, нюдовые оттенки во всём макияже.

Новое правило: один яркий акцент делает образ свежим и динамичным. Это может быть цветная тушь, неоновая подводка или яркие тени в уголках глаз. Главное, чтобы остальной макияж был минималистичным.

Тренды, которые работают на вас

Освежающий макияж — это не просто способ выглядеть лучше, а способ чувствовать себя уверенно и комфортно. Новые техники подчёркивают естественную красоту и делают образ лёгким, сияющим и современным.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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