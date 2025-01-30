Энтожир: неожиданный ингредиент — что это такое и почему его добавляют в косметику

4:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современные бьюти-энтузиасты испробовали уже почти всё - от гиалуроновой кислоты до порошка из ракушек. Косметическая индустрия предлагает бесконечный поток новинок, обещающих молодость и сияние кожи. Но есть ли ещё что-то действительно революционное? Оказывается, да — энтожир.

Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio Девушка

Что такое энтожир

Энтомологический жир, или липиды BSF, получают из личинок тропических мух вида Black Soldier Fly (чёрная львинка). Несмотря на экзотическое происхождение, этот компонент абсолютно безопасен и экологичен. В личинках содержится 30-50% жиров, что делает их ценным источником для косметической индустрии.

Энтожир обладает выраженными ухаживающими свойствами: смягчает кожу, глубоко увлажняет, заживляет микроповреждения и восстанавливает барьерные функции. В нём больше полезных жирных кислот, чем в традиционных косметических маслах — например, в кокосовом.

Как производят энтожир

Процесс производства требует особых условий: чёрная львинка родом из тропиков и не может существовать в естественной среде России. Для её выращивания созданы специализированные инсектарии с идеальным микроклиматом. Здесь личинки получают сбалансированное питание, что позволяет получать стабильный и безопасный продукт.

Энтожир прошёл токсикологические исследования и признан гипоаллергенным. Он подходит даже для детей от трёх лет и людей с атопичной кожей.

Чем полезен энтожир для кожи

Энтомологический жир является эффективной альтернативой популярным растительным маслам. В его состав входят:

Церамиды: укрепляют кожу, восстанавливают гидролипидный барьер.

укрепляют кожу, восстанавливают гидролипидный барьер. Насыщенные карбоновые кислоты: лауриновая (до 44%), миристиновая (10%), пальмитиновая (15%) — увлажняют, заживляют и оказывают антимикробное действие.

лауриновая (до 44%), миристиновая (10%), пальмитиновая (15%) — увлажняют, заживляют и оказывают антимикробное действие. Ненасыщенные карбоновые кислоты: линолевая (13%) и олеиновая (13%) — активизируют липидный обмен, удерживают влагу, уменьшают раздражение и шелушение.

Где используется энтожир

В мировой косметике липиды BSF применяют в мыле, кремах и сыворотках для лица. Они работают на клеточном уровне, помогая бороться с возрастными изменениями: морщинами, пигментацией, сухостью, стянутостью и тусклым цветом кожи.

Особое внимание стоит уделить увлажнению рук и ног — зон, которые чаще всего страдают от сухости. Косметика с энтожиром помогает справиться с раздражением, шелушением и даже заживляет трещины.

Энтожир для волос

Этот компонент активно внедряют и в средства для волос. Маски с липидами BSF питают и защищают повреждённые локоны, разглаживают кутикулу, уменьшают ломкость и сохраняют влагу. В сочетании с протеинами пшеницы, витамином Е и растительными экстрактами энтожир делает волосы более гладкими и послушными.

Энтожир — не только для косметики

Российский бренд WEME является лидером по производству энтокомпонентов. Масло Black Soldier Fly планируют использовать в биодизеле, пищевых добавках и кормах для животных. Зоогумус, получаемый из личинок, применяется в сельском хозяйстве как органическое удобрение.

Инновации, которые работают

Энтожир — настоящий прорыв в косметологии. Его богатый состав и высокая эффективность делают его достойной альтернативой привычным ингредиентам. Если ваша кожа страдает от сухости, раздражения или стянутости, средства с энтомологическим жиром помогут вернуть ей здоровье и комфорт.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.