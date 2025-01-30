Энтожир: неожиданный ингредиент — что это такое и почему его добавляют в косметику

Современные бьюти-энтузиасты испробовали уже почти всё - от гиалуроновой кислоты до порошка из ракушек. Косметическая индустрия предлагает бесконечный поток новинок, обещающих молодость и сияние кожи. Но есть ли ещё что-то действительно революционное? Оказывается, да — энтожир.
Энтомологический жир, или липиды BSF, получают из личинок тропических мух вида Black Soldier Fly (чёрная львинка). Несмотря на экзотическое происхождение, этот компонент абсолютно безопасен и экологичен. В личинках содержится 30-50% жиров, что делает их ценным источником для косметической индустрии.
Энтожир обладает выраженными ухаживающими свойствами: смягчает кожу, глубоко увлажняет, заживляет микроповреждения и восстанавливает барьерные функции. В нём больше полезных жирных кислот, чем в традиционных косметических маслах — например, в кокосовом.
Процесс производства требует особых условий: чёрная львинка родом из тропиков и не может существовать в естественной среде России. Для её выращивания созданы специализированные инсектарии с идеальным микроклиматом. Здесь личинки получают сбалансированное питание, что позволяет получать стабильный и безопасный продукт.
Энтожир прошёл токсикологические исследования и признан гипоаллергенным. Он подходит даже для детей от трёх лет и людей с атопичной кожей.
Энтомологический жир является эффективной альтернативой популярным растительным маслам. В его состав входят:
В мировой косметике липиды BSF применяют в мыле, кремах и сыворотках для лица. Они работают на клеточном уровне, помогая бороться с возрастными изменениями: морщинами, пигментацией, сухостью, стянутостью и тусклым цветом кожи.
Особое внимание стоит уделить увлажнению рук и ног — зон, которые чаще всего страдают от сухости. Косметика с энтожиром помогает справиться с раздражением, шелушением и даже заживляет трещины.
Этот компонент активно внедряют и в средства для волос. Маски с липидами BSF питают и защищают повреждённые локоны, разглаживают кутикулу, уменьшают ломкость и сохраняют влагу. В сочетании с протеинами пшеницы, витамином Е и растительными экстрактами энтожир делает волосы более гладкими и послушными.
Российский бренд WEME является лидером по производству энтокомпонентов. Масло Black Soldier Fly планируют использовать в биодизеле, пищевых добавках и кормах для животных. Зоогумус, получаемый из личинок, применяется в сельском хозяйстве как органическое удобрение.
Энтожир — настоящий прорыв в косметологии. Его богатый состав и высокая эффективность делают его достойной альтернативой привычным ингредиентам. Если ваша кожа страдает от сухости, раздражения или стянутости, средства с энтомологическим жиром помогут вернуть ей здоровье и комфорт.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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