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Модные акценты 2025: 9 аксессуаров для создания стильного образа

Моя семья » Красота и стиль

В новом году аксессуары становятся ключевыми элементами образа. Дизайнеры предлагают смелые эксперименты с фактурами, цветами и формами. Готова узнать, какие детали сделают твой стиль ультрамодным?

Девушка в бусах
Фото: https://www.freepik.com by master1305
Девушка в бусах

Меховые наушники

  • Объемные, пушистые, в пастельных оттенках — они не только согревают, но и добавляют нотку игривости в образ. Носи их с кожаными куртками, пальто и даже с классическими костюмами.

Прозрачная обувь

  • Туфли и босоножки из прозрачных материалов визуально удлиняют ноги и сочетаются абсолютно со всем. Смело носи их с юбками миди, платьями или укороченными брюками.

Шляпки-таблетки

  • Элегантные миниатюрные головные уборы добавят образу французский шик. Носи их с джинсами, свитерами оверсайз или классическими костюмами, слегка наклонив набок.

Сумки с принтом

  • Яркие узоры, голография и 3D-эффекты превращают сумку в арт-объект. Такой аксессуар станет акцентом даже в самом нейтральном гардеробе.

Желтые очки

  • Лимонные, янтарные, медовые — они добавят яркости в любой день. Сочетай их с черным тотал-луком или пастельными оттенками для создания стильного контраста.

Огромные кожаные перчатки

  • Длинные перчатки возвращаются в моду, но теперь они не для балов, а для бунтарских и гранжевых образов. Идеально сочетаются с шелковыми блузками, джинсами и грубыми ботинками.

Колье-змея

  • Гибкое украшение можно носить на шее, запястье или даже использовать как пояс. Этот аксессуар символизирует смелость и оригинальность.

Чокер с перьями

  • Этот тренд превращает обычную белую рубашку в стильный образ. Идеален как для вечерних выходов, так и для дневных комбинаций с уютными свитерами.

Туфли peep toe

  • Открытый носок снова в моде! Современные модели удобны, элегантны и отлично смотрятся как с классическими платьями, так и с джинсами.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius - "добавочный") — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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