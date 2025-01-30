Модные акценты 2025: 9 аксессуаров для создания стильного образа
В новом году аксессуары становятся ключевыми элементами образа. Дизайнеры предлагают смелые эксперименты с фактурами, цветами и формами. Готова узнать, какие детали сделают твой стиль ультрамодным?
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Девушка в бусах
Меховые наушники
- Объемные, пушистые, в пастельных оттенках — они не только согревают, но и добавляют нотку игривости в образ. Носи их с кожаными куртками, пальто и даже с классическими костюмами.
Прозрачная обувь
- Туфли и босоножки из прозрачных материалов визуально удлиняют ноги и сочетаются абсолютно со всем. Смело носи их с юбками миди, платьями или укороченными брюками.
Шляпки-таблетки
- Элегантные миниатюрные головные уборы добавят образу французский шик. Носи их с джинсами, свитерами оверсайз или классическими костюмами, слегка наклонив набок.
Сумки с принтом
- Яркие узоры, голография и 3D-эффекты превращают сумку в арт-объект. Такой аксессуар станет акцентом даже в самом нейтральном гардеробе.
Желтые очки
- Лимонные, янтарные, медовые — они добавят яркости в любой день. Сочетай их с черным тотал-луком или пастельными оттенками для создания стильного контраста.
Огромные кожаные перчатки
- Длинные перчатки возвращаются в моду, но теперь они не для балов, а для бунтарских и гранжевых образов. Идеально сочетаются с шелковыми блузками, джинсами и грубыми ботинками.
Колье-змея
- Гибкое украшение можно носить на шее, запястье или даже использовать как пояс. Этот аксессуар символизирует смелость и оригинальность.
Чокер с перьями
- Этот тренд превращает обычную белую рубашку в стильный образ. Идеален как для вечерних выходов, так и для дневных комбинаций с уютными свитерами.
Туфли peep toe
- Открытый носок снова в моде! Современные модели удобны, элегантны и отлично смотрятся как с классическими платьями, так и с джинсами.
Уточнения
Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius - "добавочный") — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру