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Не пропусти: цветочные свитеры — секрет стильного образа этой зимы

Моя семья » Красота и стиль

Когда за окном мороз и снег, так хочется добавить в гардероб немного весны. Дизайнеры словно услышали это желание и сделали цветочные свитера главным трендом зимнего сезона.

Свитер с цветами
Фото: https://www.freepik.com by pvproductions
Свитер с цветами

После нескольких лет доминирования минимализма и нейтральных оттенков мода вновь тянется к яркому самовыражению. Цветочный узор — это не просто принт, а способ заявить миру:

"Я могу быть яркой даже в феврале!"

К тому же такие свитера идеально вписываются в тренд кидкора, который прославляет детскую непосредственность во взрослой моде.

Как выбрать цветочный свитер

Главное правило: свитер должен быть стильным, а не превращать тебя в клумбу. Лучше всего смотрятся модели с крупными графичными цветами на нейтральном фоне. Представь иллюстрации из ботанического атласа, а не узоры на бабушкиных шторах.

Актуальны

  • Свитера с одним большим цветком, расположенным асимметрично.
  • Минималистичные паттерны с несколькими бутонами.
  • Контрастные сочетания: темный фон + яркие цветы или светлая основа + приглушенные оттенки.

Как носить цветочный свитер

Этот тренд универсален: его можно адаптировать как для офиса, так и для прогулки или романтического ужина.

  • Для работы: выбирай свитера с мелким флоральным принтом и сочетай их с классическими брюками или юбкой-карандаш. Добавь жакет, и образ станет абсолютно офисным.
  • Для повседневных выходов: надень свитер с джинсами — это самый простой и стильный вариант.
  • Для модных экспериментов: играй со слоями! Надень под свитер белую рубашку, чтобы выглядывали воротничок и манжеты.

Неожиданные сочетания, которые работают

Хочешь добавить образу стильной остроты? Попробуй сочетания:

  • С кожаными вещами: кожаная юбка или брюки уберегут образ от излишней романтичности.
  • С клеткой: флоральный принт отлично смотрится с клетчатыми вещами, но важно, чтобы один узор доминировал, а второй оставался фоновым.
  • С разными фактурами: свитер с цветами будет эффектно выглядеть с плиссированной юбкой или вельветовыми брюками.

Когда стоит сказать нет

При всей универсальности тренда есть несколько нюансов, о которых стоит помнить:

  • Не переборщи с цветами: если у тебя свитер с цветами, не стоит надевать к нему такую же юбку или брюки. Это уже перебор.
  • Осторожнее с аксессуарами: если свитер с крупным принтом, лучше отказаться от массивных украшений и сложных шарфов. Пусть главный акцент остается за свитером.

Где искать идеальный цветочный свитер

Хорошая новость: этой зимой такие модели можно найти в самых разных ценовых категориях.

  • В масс-маркете: можно обратить внимание на коллаборации брендов с художниками — там часто встречаются интересные флоральные принты.
  • В среднем сегменте: стоит искать свитера из натуральной шерсти с жаккардовым цветочным узором. Они прослужат не один сезон.
  • В люксовых коллекциях: цветочные свитера нередко становятся коллекционными вещами и с годами только растут в цене.

Как ухаживать за цветочным свитером

Чтобы любимый свитер радовал тебя не один сезон:

  • Стирай его вручную или при низких температурах в деликатном режиме.
  • Не вешай на плечики — хранение в сложенном виде поможет избежать деформации.
  • Используй специальные средства для шерсти, если свитер выполнен из натуральных материалов.

Цветочный свитер — это не просто тренд, а возможность добавить в зимний гардероб каплю весеннего настроения. Если хочется ярких красок и свежего взгляда на моду, стоит попробовать этот микротренд. Главное — правильно подобрать фасон, принт и сочетания, чтобы образ выглядел стильно и современно.

Уточнения

Сви́тер (англ. sweater от to sweat - "потеть") — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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