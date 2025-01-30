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Флюид против крема: какое средство лучше?

2:12
Моя семья » Красота и стиль

В жаркую погоду кожа требует особого ухода, и обычные кремы кажутся слишком плотными. На помощь приходит флюид — легкое средство, которое решает сразу несколько задач. Оно увлажняет, защищает, не перегружает кожу и подходит для любого времени года.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Чем флюид отличается от крема

Флюид — это косметическое средство с очень легкой текстурой, чуть плотнее геля. В отличие от кремов, в нем нет масел и восков, поэтому он быстро впитывается, не оставляет жирной пленки и не забивает поры.

Ключевые особенности флюидов

  • Быстро впитываются.
  • Не утяжеляют кожу.
  • Позволяют коже дышать.
  • Подходят как основа под макияж.

Как выбрать флюид по типу кожи

Современная косметика предлагает флюиды для разных типов кожи.

  • Для жирной кожи: легкие составы с матирующим эффектом, устраняющие блеск и воспаления.
  • Для сухой кожи: варианты с гиалуроновой кислотой и питательными экстрактами.
  • Для всех типов: увлажняющие, смягчающие, защищающие от внешних воздействий.

Разновидности флюидов

  • Тонирующий флюид: придает коже ровный тон, скрывает мелкие недостатки, не создавая эффекта маски.
  • Солнцезащитный флюид: защищает от УФ-лучей, предотвращает пигментацию и фотостарение.
  • Матирующий флюид: контролирует выделение кожного сала, предотвращает воспаления.
  • Увлажняющий флюид: насыщает кожу влагой, делает ее гладкой и упругой.

Как пользоваться флюидом

Если средство содержит SPF, его наносят утром. Остальные виды подходят для утреннего и вечернего ухода.

Как правильно наносить

  • Очистите кожу с помощью геля или пенки.
  • Протрите лицо тоником.
  • Нанесите флюид легкими движениями, не забывая про шею и зону декольте.
  • Дайте средству впитаться перед нанесением макияжа.

Крем после флюида не требуется, так как он уже выполняет его функции.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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