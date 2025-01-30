Флюид против крема: какое средство лучше?

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В жаркую погоду кожа требует особого ухода, и обычные кремы кажутся слишком плотными. На помощь приходит флюид — легкое средство, которое решает сразу несколько задач. Оно увлажняет, защищает, не перегружает кожу и подходит для любого времени года.

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Чем флюид отличается от крема

Флюид — это косметическое средство с очень легкой текстурой, чуть плотнее геля. В отличие от кремов, в нем нет масел и восков, поэтому он быстро впитывается, не оставляет жирной пленки и не забивает поры.

Ключевые особенности флюидов

Быстро впитываются.

Не утяжеляют кожу.

Позволяют коже дышать.

Подходят как основа под макияж.

Как выбрать флюид по типу кожи

Современная косметика предлагает флюиды для разных типов кожи.

Для жирной кожи: легкие составы с матирующим эффектом, устраняющие блеск и воспаления.

легкие составы с матирующим эффектом, устраняющие блеск и воспаления. Для сухой кожи: варианты с гиалуроновой кислотой и питательными экстрактами.

варианты с гиалуроновой кислотой и питательными экстрактами. Для всех типов: увлажняющие, смягчающие, защищающие от внешних воздействий.

Разновидности флюидов

Тонирующий флюид: придает коже ровный тон, скрывает мелкие недостатки, не создавая эффекта маски.

придает коже ровный тон, скрывает мелкие недостатки, не создавая эффекта маски. Солнцезащитный флюид: защищает от УФ-лучей, предотвращает пигментацию и фотостарение.

защищает от УФ-лучей, предотвращает пигментацию и фотостарение. Матирующий флюид: контролирует выделение кожного сала, предотвращает воспаления.

контролирует выделение кожного сала, предотвращает воспаления. Увлажняющий флюид: насыщает кожу влагой, делает ее гладкой и упругой.

Как пользоваться флюидом

Если средство содержит SPF, его наносят утром. Остальные виды подходят для утреннего и вечернего ухода.

Как правильно наносить

Очистите кожу с помощью геля или пенки.

Протрите лицо тоником.

Нанесите флюид легкими движениями, не забывая про шею и зону декольте.

Дайте средству впитаться перед нанесением макияжа.

Крем после флюида не требуется, так как он уже выполняет его функции.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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