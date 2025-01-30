Флюид против крема: какое средство лучше?

В жаркую погоду кожа требует особого ухода, и обычные кремы кажутся слишком плотными. На помощь приходит флюид — легкое средство, которое решает сразу несколько задач. Оно увлажняет, защищает, не перегружает кожу и подходит для любого времени года.
Флюид — это косметическое средство с очень легкой текстурой, чуть плотнее геля. В отличие от кремов, в нем нет масел и восков, поэтому он быстро впитывается, не оставляет жирной пленки и не забивает поры.
Современная косметика предлагает флюиды для разных типов кожи.
Если средство содержит SPF, его наносят утром. Остальные виды подходят для утреннего и вечернего ухода.
Крем после флюида не требуется, так как он уже выполняет его функции.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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