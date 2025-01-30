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Можно ли подтянуть веки без хирургического вмешательства?

2:44
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С возрастом кожа вокруг глаз теряет упругость, появляются морщины и нависшие веки. Блефаропластика (операция по коррекции век) может быть эффективным решением, но не всегда необходимым. Современные косметологические методы позволяют омолодить взгляд без скальпеля, предлагая безопасные и результативные альтернативы.

Глаз
Фото: Pixabay by Alexis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Инъекционные методики

Ботокс и Диспорт

Инъекции ботокса и диспорт используются для расслабления мышц, что помогает разгладить морщины, в том числе «гусиные лапки» в уголках глаз. Также они приподнимают верхнее веко, устраняя эффект "тяжеёлых век" и улучшая открытость взгляда. Результат сохраняется до 6 месяцев, а процедура занимает всего несколько минут.

Филлеры с гиалуроновой кислотой

Филлеры помогают восстановить утраченный объём в области под глазами и над веками. Гиалуроновая кислота увлажняет и подтягивает кожу, устраняя тёмные круги и мелкие морщины. В зависимости от типа филлера, эффект может длиться от 6 месяцев до года.

Аппаратные процедуры

Лазерное омоложение

Процедура стимулирует выработку коллагена и эластина в коже, что делает ее более упругой. Лазер воздействует на глубокие слои дермы, подтягивая и омолаживая веки. После нескольких сеансов можно заметно улучшить контур глаз и уменьшить признаки старения.

RF-лифтинг

Радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг) использует радиоволны, которые прогревают глубокие слои эпидермиса, улучшая микроциркуляцию и активируя процессы омоложения. Это помогает подтянуть кожу, уменьшить отеки и улучшить общий вид век.

SMAS-лифтинг на аппарате Ulthera

Ulthera — это ультразвуковая технология, которая проникает глубоко в дерму, стимулируя выработку коллагена и эластина. Процедура оказывает эффект подтяжки без хирургического вмешательства, улучшая контуры лица и зоны вокруг глаз.

Домашний уход и гимнастика

Хотя профессиональные процедуры дают более быстрый результат, ежедневный уход за кожей также играет важную роль. Кремы с ретинолом, пептидами, гиалуроновой кислотой могут ускорить процесс омоложения кожи. Утренние и вечерние массажи глаз, а также упражнения для век помогают улучшить микроциркуляцию и поддерживать тонус кожи.

Безоперационные методы требуют времени, но при комплексном подходе можно добиться заметного эффекта и отсрочить необходимость хирургического вмешательства.

Уточнения

Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз.

Веки — подвижные кожные складки вокруг глаз у позвоночных животных.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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