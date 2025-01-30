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Как распознать дефицит витаминов по состоянию кожи?

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Кожа – это не только барьер между организмом и внешней средой, но и индикатор общего состояния здоровья. Нехватка определенных витаминов может быстро отразиться на её внешнем виде. Какие симптомы говорят о дефиците питательных веществ, и как поддерживать здоровье кожи с помощью витаминов?

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio
Девушка

Сухость и шелушение кожи

Если кожа становится сухой, грубой и начинает шелушиться, возможно, ей не хватает витаминов А и Е. Эти вещества отвечают за увлажнение и восстановление клеток.

Покраснения и воспаления

Если кожа склонна к покраснениям, воспалениям или акне, это может быть признаком нехватки витаминов группы В, особенно витаминов B2 (рибофлавина) и B3 (ниацина), которые поддерживают здоровье клеток и уменьшают воспаление.

Серый и тусклый цвет лица

Если кожа выглядит уставшей и теряет здоровое сияние, это может означать дефицит витаминов С и Е. Эти антиоксиданты способствуют обновлению клеток и защищают от воздействия свободных радикалов.

Мелкие морщины и потеря упругости

Если ваша кожа начала терять упругость и появляются ранние признаки старения, возможно, ей не хватает витаминов С, Е и А. Эти витамины активно участвуют в синтезе коллагена и поддерживают тонус кожи.

Как восполнить дефицит витаминов?

Включите в свой рацион продукты, богатые необходимыми витаминами.

  • Витамин А можно найти в моркови, сладком картофеле и зелёных овощах.
  • Витамины группы В присутствуют в зерновых, мясных продуктах и зелени.
  • Витамин С – в цитрусовых, ягодах и брокколи.
  • Витамин Е – в орехах, масле и семенах.

Кроме того, полезно использовать косметику с добавлением витаминов, чтобы поддержать кожу в условиях внешних агрессоров и ускорить процесс восстановления.

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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