В туши двух популярных брендов нашли токсичный формальдегид

Современная косметика содержит множество химических компонентов, но не все из них безопасны. Недавние лабораторные исследования выявили утечку формальдегида в туши для ресниц двух известных брендов – MAC и Artdeco. Это вещество, обладающее высокой токсичностью, может негативно воздействовать на глаза, нос и дыхательные пути.
Формальдегид – это бесцветный газ с резким запахом, используемый в различных отраслях промышленности, включая косметику. Он чаще всего применяется в виде формола (смеси с водой) для предотвращения роста бактерий в косметических средствах. Однако этот компонент признан канцерогеном и может вызывать:
В Европейском Союзе формальдегид в чистом виде запрещён в косметике, но существуют вещества, выделяющие его в процессе использования. С 2022 года ЕС ввёл новый регламент, требующий маркировки продуктов с содержанием формальдегида выше 0,001%. Однако производители получили отсрочку до 2026 года, что оставляет потребителей без должного предупреждения.
Журнал Saldo провёл тестирование и обнаружил формальдегид в туши MAC и Artdeco, несмотря на отсутствие соответствующей маркировки. Компании заявили, что их продукция соответствует нормам, но факт наличия токсичного вещества вызывает серьёзные опасения. Долговременное использование таких средств может привести к накоплению вредных веществ в организме, особенно в чувствительных зонах, таких как глаза.
Покупатели должны внимательно изучать состав косметики и следить за новыми исследованиями, чтобы избежать потенциально опасных продуктов.
Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.
Формальдеги́д метана́ль (химическая формула — CH2O или HCHO) — органическое соединение, возглавляющее класс алифатических альдегидов.
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