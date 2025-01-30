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В туши двух популярных брендов нашли токсичный формальдегид

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Современная косметика содержит множество химических компонентов, но не все из них безопасны. Недавние лабораторные исследования выявили утечку формальдегида в туши для ресниц двух известных брендов – MAC и Artdeco. Это вещество, обладающее высокой токсичностью, может негативно воздействовать на глаза, нос и дыхательные пути.

Тушь
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушь

Чем опасен формальдегид?

Формальдегид – это бесцветный газ с резким запахом, используемый в различных отраслях промышленности, включая косметику. Он чаще всего применяется в виде формола (смеси с водой) для предотвращения роста бактерий в косметических средствах. Однако этот компонент признан канцерогеном и может вызывать:

  • Раздражение глаз, кожи и дыхательных путей
  • Головные боли и ощущение жжения в горле
  • Аллергические реакции
  • Повышенный риск онкологических заболеваний при длительном воздействии

Законодательные ограничения и реальная опасность

В Европейском Союзе формальдегид в чистом виде запрещён в косметике, но существуют вещества, выделяющие его в процессе использования. С 2022 года ЕС ввёл новый регламент, требующий маркировки продуктов с содержанием формальдегида выше 0,001%. Однако производители получили отсрочку до 2026 года, что оставляет потребителей без должного предупреждения.

Итоги исследования

Журнал Saldo провёл тестирование и обнаружил формальдегид в туши MAC и Artdeco, несмотря на отсутствие соответствующей маркировки. Компании заявили, что их продукция соответствует нормам, но факт наличия токсичного вещества вызывает серьёзные опасения. Долговременное использование таких средств может привести к накоплению вредных веществ в организме, особенно в чувствительных зонах, таких как глаза.

Покупатели должны внимательно изучать состав косметики и следить за новыми исследованиями, чтобы избежать потенциально опасных продуктов.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

Формальдеги́д метана́ль (химическая формула — CH2O или HCHO) — органическое соединение, возглавляющее класс алифатических альдегидов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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