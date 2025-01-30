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Топовые косметологические процедуры 2025 года для красоты и молодости кожи

2:57
Моя семья » Красота и стиль

Современная косметология предлагает всё больше инновационных методик, позволяющих поддерживать молодость и красоту без хирургического вмешательства. В 2025 году акцент сделан на естественный результат, восстановление кожи и стимуляцию её внутренних ресурсов. Рассмотрим самые востребованные процедуры года.

Уколы красоты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уколы красоты

Лазерное омоложение без реабилитации

Лазерные технологии выходят на новый уровень — теперь они воздействуют на кожу мягко, но эффективно. Новые фракционные лазеры позволяют устранить морщины, пигментацию и следы постакне, не повреждая верхний слой кожи. Благодаря этому сокращается период восстановления, а эффект омоложения становится заметным уже через несколько процедур.

Биоревитализация и инъекции полинуклеотидов

Инъекционные методики продолжают оставаться популярными, но теперь они направлены не только на заполнение морщин, но и на улучшение качества кожи. Биоревитализация с использованием гиалуроновой кислоты и полинуклеотидов способствует выработке коллагена, делает кожу более плотной, увлажнённой и эластичной.

Радиочастотный лифтинг

RF-лифтинг стимулирует выработку коллагена и эластина, подтягивает контуры лица и устраняет признаки гравитационного птоза. В отличие от агрессивных методов, он работает на перспективу, укрепляя кожу и предотвращая дальнейшее обвисание.

Микроигольчатая терапия с плазмой

Благодаря микроуколам кожа получает сигнал к активному обновлению, а введение собственной плазмы насыщает её полезными веществами и запускает процесс регенерации.

Неинвазивная подтяжка ультразвуком

SMAS-лифтинг с применением ультразвука остаётся одной из самых эффективных методик безоперационной коррекции возрастных изменений. Он работает на глубоких слоях кожи, подтягивая её и создавая эффект естественного омоложения без вмешательства хирурга.

Карбокситерапия для сияния и свежести кожи

Эта процедура с подачей углекислого газа под кожу стимулирует кровообращение, ускоряет метаболизм клеток и придаёт лицу здоровый цвет. Она отлично подходит для борьбы с тусклым цветом лица, отёчностью и первыми признаками старения.

Глубокое увлажнение с эффектом лифтинга

В 2025 году особую популярность набирают процедуры с аквашайн-бустерами и коктейлями на основе аминокислот. Они помогают восполнить недостаток влаги в коже, что делает её более упругой, гладкой и сияющей.

Современные технологии позволяют поддерживать молодость и красоту без радикальных мер. Главное — выбирать процедуры, подходящие именно вам!

Уточнения

Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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