Как расшифровать номера на упаковке краски для волос?

Вы когда-нибудь обращали внимание на цифры, указанные на упаковке краски для волос? Эти числа не просто маркировка, а система, которая помогает точно определить оттенок, который вы получите. Важно понимать, как работают эти цифры, чтобы выбрать идеальный цвет.
На упаковке краски для волос можно увидеть номер, состоящий обычно из двух или трех цифр, иногда с точкой или дробью. Эти числа разделяются на несколько частей, каждая из которых играет свою роль.
Первая цифра указывает на основной оттенок, который будет преобладать в результате окрашивания. Чем выше цифра, тем светлее будет цвет. Пример:
После основного числа может следовать точка, и затем второе или третье число. Эти цифры указывают на дополнительные пигменты, которые придают оттенку определенные нюансы. Например:
Пример: 6.16 означает, что основа цвета — тёмный блонд (6), с добавлением пепельного пигмента (1) и фиолетового оттенка (6).
Не забывайте, что конечный результат зависит не только от краски, но и от вашего естественного пигмента. Например, при осветлении темных волос может появиться желтоватый оттенок, который потребует коррекции с помощью фиолетовых или пепельных пигментов.
Понимание этих чисел поможет вам точнее выбрать нужный оттенок и получить идеальный результат.
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
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