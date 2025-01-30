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Как расшифровать номера на упаковке краски для волос?

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь обращали внимание на цифры, указанные на упаковке краски для волос? Эти числа не просто маркировка, а система, которая помогает точно определить оттенок, который вы получите. Важно понимать, как работают эти цифры, чтобы выбрать идеальный цвет.

Окрашивание волос
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос

Структура номера краски

На упаковке краски для волос можно увидеть номер, состоящий обычно из двух или трех цифр, иногда с точкой или дробью. Эти числа разделяются на несколько частей, каждая из которых играет свою роль.

Основной оттенок

Первая цифра указывает на основной оттенок, который будет преобладать в результате окрашивания. Чем выше цифра, тем светлее будет цвет. Пример:

  • 1.0 – темный черный
  • 2.0 – черный с каштановым оттенком
  • 3.0 – очень темный каштан
  • 6.0 – естественный русый
  • 9.0 – русый
  • 10.0 – светлый блонд

Тон цвета

После основного числа может следовать точка, и затем второе или третье число. Эти цифры указывают на дополнительные пигменты, которые придают оттенку определенные нюансы. Например:

  • 0 – нейтральный
  • 1 – пепельный (сине-фиолетовый)
  • 3 – золотистый (желто-оранжевый)
  • 4 – красный (медный)
  • 6 – фиолетовый

Как работает система?

Пример: 6.16 означает, что основа цвета — тёмный блонд (6), с добавлением пепельного пигмента (1) и фиолетового оттенка (6).

Как влияет ваш натуральный цвет?

Не забывайте, что конечный результат зависит не только от краски, но и от вашего естественного пигмента. Например, при осветлении темных волос может появиться желтоватый оттенок, который потребует коррекции с помощью фиолетовых или пепельных пигментов.

Понимание этих чисел поможет вам точнее выбрать нужный оттенок и получить идеальный результат.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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