Как расшифровать номера на упаковке краски для волос?

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы когда-нибудь обращали внимание на цифры, указанные на упаковке краски для волос? Эти числа не просто маркировка, а система, которая помогает точно определить оттенок, который вы получите. Важно понимать, как работают эти цифры, чтобы выбрать идеальный цвет.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Окрашивание волос

Структура номера краски

На упаковке краски для волос можно увидеть номер, состоящий обычно из двух или трех цифр, иногда с точкой или дробью. Эти числа разделяются на несколько частей, каждая из которых играет свою роль.

Основной оттенок

Первая цифра указывает на основной оттенок, который будет преобладать в результате окрашивания. Чем выше цифра, тем светлее будет цвет. Пример:

1.0 – темный черный

2.0 – черный с каштановым оттенком

3.0 – очень темный каштан

6.0 – естественный русый

9.0 – русый

10.0 – светлый блонд

Тон цвета

После основного числа может следовать точка, и затем второе или третье число. Эти цифры указывают на дополнительные пигменты, которые придают оттенку определенные нюансы. Например:

0 – нейтральный

1 – пепельный (сине-фиолетовый)

3 – золотистый (желто-оранжевый)

4 – красный (медный)

6 – фиолетовый

Как работает система?

Пример: 6.16 означает, что основа цвета — тёмный блонд (6), с добавлением пепельного пигмента (1) и фиолетового оттенка (6).

Как влияет ваш натуральный цвет?

Не забывайте, что конечный результат зависит не только от краски, но и от вашего естественного пигмента. Например, при осветлении темных волос может появиться желтоватый оттенок, который потребует коррекции с помощью фиолетовых или пепельных пигментов.

Понимание этих чисел поможет вам точнее выбрать нужный оттенок и получить идеальный результат.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.