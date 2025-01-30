Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компостирование без хлопот: как избежать привлечения насекомых
Как продлить жизнь аккумулятора: простые советы для водителей
Гениальный совет, как увеличить количество говяжьего фарша в блюде без лишних затрат
Электрокамин в доме: 6 аргументов в пользу этого стильного решения
Кошки, которые любят воду: как выбрать питомца, не боящегося ванны
Этот праздничный торт восхитит всех гостей: он всегда получается идеальным
Врач оценил жалобы певицы Ольги Орловой на боли в руках и немоту в ногах
Турецкая авиакомпания предлагает пассажирам донер-кебабы на борту
На астероиде Бенну нашли признаки инопланетной жизни

Как правильно принимать контрастный душ для улучшения состояния кожи?

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Контрастный душ — это чередование горячей и холодной воды, которое улучшает кровообращение, укрепляет сосуды и делает кожу более упругой. Регулярное применение помогает уменьшить проявления целлюлита, снять усталость и повысить общий тонус организма. Сегодня мы дадим пошаговую инструкцию, как правильно принимать контрастный для улучшения состояния кожи.

Насадка для душа
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Насадка для душа

Начинаем с тёплой воды

Привычная температура воды поможет организму расслабиться. Около 1–2 минут мойтесь в комфортной тёплой воде.

Переход на горячую воду

Увеличьте температуру воды, чтобы прогреть кожу. Держите горячий поток 30–60 секунд.

Резкое охлаждение

Переключите воду на холодную, но не ледяную, и постойте под ней 10–30 секунд.

Чередование температур

Повторите цикл 3–5 раз, постепенно увеличивая время холодного воздействия.

Завершаем холодной водой

Заканчивать контрастный душ лучше холодной водой — это придаст коже упругость и заряд бодрости.

Советы для максимального эффекта

  1. Начинайте с небольших перепадов температур и постепенно увеличивайте контраст.
  2. Не принимайте контрастный душ перед сном, так как он бодрит.
  3. Массируйте тело струёй воды, направляя её снизу вверх.

Правильно выполненный контрастный душ улучшает состояние кожи, делает её более подтянутой и здоровой. Главное — регулярность и соблюдение техники!

Уточнения

Душ — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас Аудио 
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Правда ТВ
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт Аудио 
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой**
Шоу-бизнес
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой** Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Дети в восторге, а вы отдыхаете: тесто для пиццы своими руками
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Последние материалы
Кошки, которые любят воду: как выбрать питомца, не боящегося ванны
Как правильно принимать контрастный душ для улучшения состояния кожи?
Врач оценил жалобы певицы Ольги Орловой на боли в руках и немоту в ногах
Этот праздничный торт восхитит всех гостей: он всегда получается идеальным
Турецкая авиакомпания предлагает пассажирам донер-кебабы на борту
На астероиде Бенну нашли признаки инопланетной жизни
Важно знать: как правильно арендовать квартиру и защитить свои права
Тренер Донских раскрыл секрет идеальных отжиманий для сильных плеч
Идеальная почва для рассады огурцов и кабачков: что нужно знать
Вот зачем опытные садоводы поливают чеснок необычным раствором
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.