Как правильно принимать контрастный душ для улучшения состояния кожи?

Контрастный душ — это чередование горячей и холодной воды, которое улучшает кровообращение, укрепляет сосуды и делает кожу более упругой. Регулярное применение помогает уменьшить проявления целлюлита, снять усталость и повысить общий тонус организма. Сегодня мы дадим пошаговую инструкцию, как правильно принимать контрастный для улучшения состояния кожи.
Привычная температура воды поможет организму расслабиться. Около 1–2 минут мойтесь в комфортной тёплой воде.
Увеличьте температуру воды, чтобы прогреть кожу. Держите горячий поток 30–60 секунд.
Переключите воду на холодную, но не ледяную, и постойте под ней 10–30 секунд.
Повторите цикл 3–5 раз, постепенно увеличивая время холодного воздействия.
Заканчивать контрастный душ лучше холодной водой — это придаст коже упругость и заряд бодрости.
Правильно выполненный контрастный душ улучшает состояние кожи, делает её более подтянутой и здоровой. Главное — регулярность и соблюдение техники!
Душ — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.
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