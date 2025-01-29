Восемь курток, которые стоит добавить в свой гардероб весной 2025 года

2:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна уже близко, и с ней приходят новые модные тренды для верхней одежды. От кожаных курток до уютных оверсайз моделей — каждая модница сможет найти что-то для себя. Вот какие куртки обязательно должны быть в вашем гардеробе этой весной.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в зимней куртке

1. Кожаные куртки

Кожа снова в моде, и она становится более универсальной. Укороченные модели отлично подойдут как для работы, так и для повседневных образов. Сочетайте кожаную куртку с рубашкой и джинсами для лёгкости образа или с вечерним платьем для контраста.

2. Джинсовые куртки

Джинсовая куртка — символ стиля и комфорта. Весной в моде будут модели с лоскутным сочетанием различных оттенков и текстур. Принты, бахрома и декоративные элементы — все это придает джинсовым курткам уникальности и современности. Теплые подкладки или овечья шерсть обеспечат комфорт в прохладную погоду.

3. Плюшевые куртки

Модные куртки в цвете mocha mousse — хит этого сезона. Яркие оттенки и интересные принты придают образу уют и стиль. Эти куртки идеально подходят для весенней прохлады.

4. Куртки оверсайз

Объёмные куртки продолжают оставаться в тренде. Свободный крой и увеличенные плечи делают их универсальными и удобными для создания стильных, непринужденных образов.

5. Спортивный шик

Винтажные бомберы и спортивные куртки снова в моде. Их можно сочетать с классическими брюками или платьями для создания динамичных образов в стиле 90-х.

6. Barn jacket

Фермерские куртки с просторным силуэтом и контрастными воротниками стали популярны в городских образах. Они прекрасно сочетаются с джинсами и юбками.

7. Куртки из овечьей кожи

Этот материал снова в центре внимания. Куртки из овечьей кожи придают образу богемный и уютный акцент, идеально подходящий для минималистичных луков.

8. Твидовые куртки

Твид продолжает оставаться классикой, но в новой интерпретации. Куртки и бомберы из твида добавят элегантности и утонченности вашему образу, особенно в сочетании с джинсами и футболками.

Весна — время для экспериментов и обновлений в гардеробе, так что не бойтесь добавлять новые элементы и наслаждаться модными изменениями!

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.



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