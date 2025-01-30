Простой способ избежать импульсивных покупок одежды: применяем правило пяти

2:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С течением времени наш стиль становится более утончённым. Наш гардероб меняется в зависимости от сезона, модных тенденций и, прежде всего, наших предпочтений. Наша гардеробная, наполненная вещами, которые отражают нашу индивидуальность, — это настоящее сокровище, которое хранит в себе результаты многолетнего труда. Вот почему так важно регулярно и тщательно сортировать свою одежду, чтобы не накапливать вещи, которые нам больше не подходят.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Модницы знают, как сложно бывает устоять перед новыми трендами, которые постоянно появляются. Как перестать покупать одежду, которую вы не будете носить? Каждый новый сезон приносит с собой новые тенденции. Под влиянием социальных сетей, знаменитостей или даже модных показов мы часто хотим приобрести самые модные вещи на данный момент. Но иногда, а точнее, часто, мы действуем импульсивно. А потом, через несколько недель, мы сожалеем о своей импульсивной покупке.

Делимся с вами советом, который поможет вам принять более взвешенное решение при выборе нового предмета одежды и быть уверенным, что он вам подходит и будет радовать вас долгое время.

Чтобы не накапливать ненужные вещи, просто следуйте "правилу пяти", советует французское издание Femme Actualle. Эта техника, вдохновлённая минимализмом и концепцией капсульного гардероба, заключается в том, чтобы представить себе как минимум пять различных способов носить новую вещь. Для этого просто возьмите новую вещь из своего шкафа, всё ещё с биркой, и придумайте как можно больше образов, которые вы, скорее всего, будете носить. Если вы можете представить хотя бы пять способов сочетания этой вещи, значит, она подходит для вашего гардероба.

После того как вы закончите этот небольшой эксперимент, вы сможете наконец снять бирку с этой вещи. Применение этой техники в повседневной жизни гарантирует, что у вас будет гардероб, который идеально вам подходит, и при этом вам не придётся покупать слишком много вещей!

Уточнения

Гардероб (фр. garder — «хранить», фр. robe — «платье, одежда») — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.



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