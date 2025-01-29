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Пилинг при розацеа: деликатный уход без вреда

1:36
Моя семья » Красота и стиль

1. Энзимный пилинг. Это мягкий поверхностный пилинг, который подходит для чувствительной кожи, склонной к розацеа. Энзимы мягко отшелушивают верхний слой кожи, не вызывая сильного раздражения.

Уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

2. Молочный пилинг. Молочная кислота обладает увлажняющими свойствами и может использоваться для мягкого отшелушивания кожи без риска раздражения. Этот пилинг также помогает улучшить текстуру кожи и уменьшить покраснение.

3. Пировиноградный пилинг. Этот пилинг обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, что делает его подходящим для лечения акнеформных проявлений розацеа. Однако он может быть немного агрессивнее других видов пилингов, поэтому его следует использовать с осторожностью.

4. Азелаиновый пилинг. Азелаиновая кислота оказывает противоспалительное и антибактериальное действие, что полезно при лечении розацеа. Она также способствует уменьшению покраснения и улучшает текстуру кожи.

Важно помнить

Перед началом любой процедуры необходимо проконсультироваться с дерматологом или косметологом, чтобы подобрать подходящий пилинг и исключить возможные риски. При наличии активных воспалительных элементов на коже пилинги могут быть противопоказаны до их устранения. После проведения пилинга обязательно использование солнцезащитного крема, так как кожа становится более восприимчивой к ультрафиолетовым лучам.

Уточнения

Роза́цеа (от лат. acne rosacea — розовые угри) — хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, характеризующееся гиперемией, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, образованием папул, пустул, отёком, телеангиэктазиями.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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