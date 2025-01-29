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Теннисное колье снова в тренде: как носить самые стильные модели

2:30
Моя семья » Красота и стиль

"Теннисное" колье — это элегантное серебряное украшение, состоящее из сверкающих камней одинаковой формы, которое когда-то было популярно в 70-е годы. Сегодня оно снова в тренде и активно используется как для вечерних мероприятий, так и для повседневных образов. Звезды и фешен-инфлюэнсеры снова не обходят стороной этот стильный аксессуар.

Серебряное колье
Фото: https://www.freepik.com
Серебряное колье

Как носить теннисное колье

Теннисное колье прекрасно сочетается с любыми образами. Оно идеально дополнит вечерний наряд, например, для похода в ресторан или на свидание. Но также не стоит ограничиваться только формальными событиями — это колье вполне можно носить и в повседневной жизни. Хейли Бибер, например, продемонстрировала, как легко добавить его к джинсам и кроп-топу, что добавляет образу стильной изюминки.

Звезды, такие как Карла Бруни и Эммануэль Беар, появились в теннисных колье на Каннском кинофестивале, где украшение с камнями стало настоящим трендом. В сочетании с вечерними платьями колье смотрится элегантно, но оно одинаково хорошо смотрится и с более кэжуальными образами. Меган Маркл, например, выбрала сверкающее колье для гала-концерта, а позже продемонстрировала его в более повседневной обстановке.

Как сочетать с другими аксессуарами

Для вечерних образов можно дополнить теннисное колье серьгами и браслетом в том же стиле. В повседневном образе же можно сыграть с эклектикой, сочетая колье с джинсами, кроссовками или другими элементами, которые не совпадают по стилю, как это делает Хейли Бибер.

Какое колье выбрать

Для вечерних мероприятий идеальны колье с бриллиантами, которые придают образу роскошь и элегантность. Если вы не планируете посещение светских мероприятий, можно выбрать более доступные варианты с кристаллами. Сегодня такие украшения можно найти у брендов, таких как Herald Percy, Zarina, Lichi и других. Важно, чтобы камни на колье располагались ровно и выглядели качественно.

Заключение

Теннисное колье — это не только стильное, но и универсальное украшение, которое идеально дополнит как вечерний, так и повседневный образ. Выбирайте модели с кристаллами или бриллиантами в зависимости от ситуации и создавайте стильные образы, следуя модным тенденциям.

Уточнения

Ожере́лье — украшение, носимое вокруг шеи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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