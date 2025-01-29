Осознанная мода: почему минимальное потребление становится новым стандартом

Осознанный подход к шопингу становится новым модным течением. Пользователи социальных сетей делятся идеями, как покупать меньше, но лучше, а хештеги вроде #minimalconsumption и #slowfashion набирают миллионы просмотров. Разбираемся, что стоит за этим трендом и как он влияет на индустрию моды.
Этот тренд не про полный отказ от покупок, а про осознанный выбор. Его главные принципы:
Сторонники движения призывают к продуманным покупкам, выбирая универсальные вещи, которые не потеряют актуальность через сезон.
Этот тренд заставляет переосмыслить шопинг. Вместо бездумного потребления популярность набирают:
Минимальное потребление – это не отказ от моды, а новый взгляд на шопинг. Этот тренд учит выбирать лучшее и осмысленно формировать гардероб, снижая влияние моды на окружающую среду.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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