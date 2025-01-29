С чем носить короткие угги: лучшие образы для холодных дней

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Мини угги — это не только комфортная, но и стильная альтернатива классическим уггам. Их можно носить с различными элементами гардероба, создавая как уютные, так и модные осенне-зимние образы. Рассмотрим, с чем сочетать короткие угги для создания стильных комплектов.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Девушка зимой с кошкой

Со свободными брюками

Для любителей непринуждённого стиля кэжуал отличным решением будет сочетание укороченных уггов с брюками с заниженной посадкой и объёмным свитшотом. Дополните образ сумкой через плечо нейтрального цвета для гармоничности.

Объемный свитер с косами + юбка в складку

Создайте уютный и стильный образ, сочетая тёплый свитер с крупными косами и юбку в складку. Дополните комплект высокими носками или геттерами в тон к свитеру.

С джинсами и свитером

Джинсы — универсальная база, которая в сочетании с короткими уггами и уютным свитером станет отличным вариантом для повседневного ношения.

Юбка + кардиган оверсайз

Для создания женственного и элегантного образа сочетайте короткие угги с юбкой и кардиганом оверсайз. Такой комплект подойдёт как для прогулки, так и для уютных встреч с друзьями.

Полушубок из искусственного меха

Если хотите добавить в образ изысканности, выбирайте полушубок из искусственного меха. В сочетании с короткими уггами он создаст стильный и комфортный ансамбль.

С вязаным костюмом

Вязаный костюм в сочетании с уггами — это идеальный вариант для холодных осенних дней. Дополните образ меховыми наушниками для дополнительного уюта.

С пальто Тедди и трикотажными брюками

Для стильного и тёплого образа сочетайте короткие угги с пальто Тедди и трикотажными брюками. Меховая сумочка завершит образ, придавая ему ещё больше стиля.

Пальто + юбка + джемпер

Сочетание пальто с юбкой и джемпером — это ещё один удачный способ носить угги. Этот комплект придаёт образу элегантность и изысканность, сохраняя при этом комфорт.

С дубленкой

Если на улице холодно, дублёнка в сочетании с короткими уггами создаст не только тёплый, но и модный образ. Добавьте аксессуары, чтобы завершить стильный аутфит.

С пуховиком и спортивным костюмом

Для активных прогулок в холодную погоду сочетайте короткие угги с пуховиком и спортивным костюмом. Такой образ удобен и одновременно моден.

Заключение

Короткие угги — это не только практичная, но и стильная обувь, которая отлично впишется в осенне-зимний гардероб. С их помощью можно создать множество уютных и модных образов, от кэжуал до элегантных комплектов для холодных дней.

Уточнения

У́гги (ugg boots, uggs, в английском языке читается [ʌgz], "агз") — обувь, изготовленная из овчины ворсом внутрь и гладкой поверхностью наружу, с синтетической или резиновой подошвой.



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