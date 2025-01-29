Лучший способ добавить объем волосам – без химии и наращивания: стрижка слои Маркизы

Объемные волосы без сложных процедур и наращивания — мечта многих девушек. В этом сезоне в моду возвращается эффектная стрижка "слои Маркизы", вдохновленная 2000-ми. Этот каскадный стиль придает волосам густоту, динамику и роскошный объем. Разбираем, кому подходит стрижка и как ее укладывать.
Эта прическа построена на многослойной технике:
Эта стрижка универсальна: коротким волосам добавит структуру, средним — легкий объем, а длинным — роскошную густоту. Она гармонично смотрится на овальном, круглом и квадратном типе лица.
Чтобы добиться идеального объема, используйте несколько приемов:
Главное — добиться естественного эффекта без жестких линий.
Стрижка "слои Маркизы" — это стильный способ добавить волосам объем без наращивания. Она проста в уходе и укладке, подходит для всех типов волос и делает прическу более пышной и эффектной.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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