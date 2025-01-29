Лучший способ добавить объем волосам – без химии и наращивания: стрижка слои Маркизы

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Объемные волосы без сложных процедур и наращивания — мечта многих девушек. В этом сезоне в моду возвращается эффектная стрижка "слои Маркизы", вдохновленная 2000-ми. Этот каскадный стиль придает волосам густоту, динамику и роскошный объем. Разбираем, кому подходит стрижка и как ее укладывать.

Фото: https://www.freepik.com by teksomolika Девушка с длинными волосами

Что такое стрижка слои Маркизы

Эта прическа построена на многослойной технике:

Верхние пряди короче, а нижние остаются длинными, создавая эффект легкости.

Волосы обрамляют лицо, делая его визуально более пропорциональным.

Благодаря многослойности создается ощущение густоты даже на тонких волосах.

Кому подойдет

Эта стрижка универсальна: коротким волосам добавит структуру, средним — легкий объем, а длинным — роскошную густоту. Она гармонично смотрится на овальном, круглом и квадратном типе лица.

Как укладывать слои Маркизы

Чтобы добиться идеального объема, используйте несколько приемов:

Легкие волны: завивайте пряди от лица плойкой или стайлером, создавая эффект распахнутых крыльев.

завивайте пряди от лица плойкой или стайлером, создавая эффект распахнутых крыльев. Прикорневой объем: используйте мусс, сухой шампунь или пудру для волос, чтобы приподнять корни.

используйте мусс, сухой шампунь или пудру для волос, чтобы приподнять корни. Сушка вниз головой: наклоните голову вперед во время сушки феном — так волосы будут выглядеть гуще.

наклоните голову вперед во время сушки феном — так волосы будут выглядеть гуще. Текстурирующий спрей: закрепите укладку с помощью спрея с соляным эффектом для дополнительной воздушности.

Главное — добиться естественного эффекта без жестких линий.

Заключение

Стрижка "слои Маркизы" — это стильный способ добавить волосам объем без наращивания. Она проста в уходе и укладке, подходит для всех типов волос и делает прическу более пышной и эффектной.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.