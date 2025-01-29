Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном
Завести вторую собаку: плюсы, минусы и главные правила для комфортной жизни
Какие страны лидируют в добыче золота
Спорт и вредные привычки: возможно ли их совместить
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты
Россияне стали больше интересоваться яхтенным туризмом
Пингвины в Африке напугали Клаву Коку: я чуть не осталась без носа
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит?
Новый лидер в сфере ИИ: Alibaba Cloud заявляет о создании ИИ, способного превзойти человеческий интеллект

Лучший способ добавить объем волосам – без химии и наращивания: стрижка слои Маркизы

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Объемные волосы без сложных процедур и наращивания — мечта многих девушек. В этом сезоне в моду возвращается эффектная стрижка "слои Маркизы", вдохновленная 2000-ми. Этот каскадный стиль придает волосам густоту, динамику и роскошный объем. Разбираем, кому подходит стрижка и как ее укладывать.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

Что такое стрижка слои Маркизы

Эта прическа построена на многослойной технике:

  • Верхние пряди короче, а нижние остаются длинными, создавая эффект легкости.
  • Волосы обрамляют лицо, делая его визуально более пропорциональным.
  • Благодаря многослойности создается ощущение густоты даже на тонких волосах.

Кому подойдет

Эта стрижка универсальна: коротким волосам добавит структуру, средним — легкий объем, а длинным — роскошную густоту. Она гармонично смотрится на овальном, круглом и квадратном типе лица.

Как укладывать слои Маркизы

Чтобы добиться идеального объема, используйте несколько приемов:

  • Легкие волны: завивайте пряди от лица плойкой или стайлером, создавая эффект распахнутых крыльев.
  • Прикорневой объем: используйте мусс, сухой шампунь или пудру для волос, чтобы приподнять корни.
  • Сушка вниз головой: наклоните голову вперед во время сушки феном — так волосы будут выглядеть гуще.
  • Текстурирующий спрей: закрепите укладку с помощью спрея с соляным эффектом для дополнительной воздушности.

Главное — добиться естественного эффекта без жестких линий.

Заключение

Стрижка "слои Маркизы" — это стильный способ добавить волосам объем без наращивания. Она проста в уходе и укладке, подходит для всех типов волос и делает прическу более пышной и эффектной.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Германии нашли способ беспроблемного импорта российского СПГ
Экономика и бизнес
В Германии нашли способ беспроблемного импорта российского СПГ Аудио 
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас Аудио 
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Еда и рецепты
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Европе выгодна победа России в прокси-войне с США Любовь Степушова Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Олег Володин Сводка с фронта: Путин рассказал, когда закончится СВО, Украина атаковала Смоленскую АЭС Дмитрий Плотников
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Последние материалы
В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном
Завести вторую собаку: плюсы, минусы и главные правила для комфортной жизни
Какие страны лидируют в добыче золота
Спорт и вредные привычки: возможно ли их совместить
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты
Россияне стали больше интересоваться яхтенным туризмом
Пингвины в Африке напугали Клаву Коку: я чуть не осталась без носа
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит?
Лучший способ добавить объем волосам – без химии и наращивания: стрижка слои Маркизы
Европе выгодна победа России в прокси-войне с США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.