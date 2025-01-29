Липосакция: коррекция форм или путь к похудению?

Липосакция не способствует значительному похудению, поскольку она направлена на устранение локальных жировых отложений. Об этом сообщает кандидат медицинских наук, пластический хирург Владимир Зленко.
Липосакция представляет собой хирургическую процедуру по удалению жира, которая может быть проведена практически на любой части тела. Однако её основная цель — не снижение веса, а коррекция форм и контуров тела или лица. Зленко подчёркивает, что липосакцию не следует рассматривать как метод борьбы с ожирением.
Хирург объясняет, что хотя липосакция позволяет удалить несколько литров жира, для эффективного похудения необходимы комплексные меры, включая изменение образа жизни. В случаях сильного ожирения может быть рекомендована бариатрическая хирургия, направленная на изменение размеров желудка. Липосакция же направлена на улучшение внешнего вида, делая формы более привлекательными и чёткими, пишет Газета.Ru.
"Подкожный жир можно устранить в области живота, боков, рук, коленей, бедер. Если говорить о лице, то популярно удаление второго подбородка. Стоит подчеркнуть, что пластическая хирургия работает именно с подкожным жиром", — сказал Зленко.
В то время как висцеральный жир, окружающий внутренние органы, может быть уменьшен только через специальные упражнения и изменение образа жизни, подчеркнул хирург.
Среди методов липосакции хирург выделяет ультразвуковую липосакцию как наименее травматичную и эффективную. Он отмечает, что традиционные методы липосакции могут сопровождаться высоким риском повреждения нервов, мышц и сосудов. Ультразвуковая липосакция же предлагает быструю реабилитацию, минимальную травматичность и предсказуемый результат.
Зленко также обращает внимание на то, что липосакция эффективна только при наличии хорошей эластичности кожи. Если кожа сильно растянута, липосакция не даст ожидаемого эффекта, и в таких случаях может потребоваться дополнительная хирургическая подтяжка кожи. Например, при коррекции живота может быть необходима абдоминопластика в сочетании с липосакцией.
Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.
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