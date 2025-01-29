Липосакция: коррекция форм или путь к похудению?

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Липосакция не способствует значительному похудению, поскольку она направлена на устранение локальных жировых отложений. Об этом сообщает кандидат медицинских наук, пластический хирург Владимир Зленко.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Два врача проводят хирургическую операцию

Липосакция представляет собой хирургическую процедуру по удалению жира, которая может быть проведена практически на любой части тела. Однако её основная цель — не снижение веса, а коррекция форм и контуров тела или лица. Зленко подчёркивает, что липосакцию не следует рассматривать как метод борьбы с ожирением.

Хирург объясняет, что хотя липосакция позволяет удалить несколько литров жира, для эффективного похудения необходимы комплексные меры, включая изменение образа жизни. В случаях сильного ожирения может быть рекомендована бариатрическая хирургия, направленная на изменение размеров желудка. Липосакция же направлена на улучшение внешнего вида, делая формы более привлекательными и чёткими, пишет Газета.Ru.

"Подкожный жир можно устранить в области живота, боков, рук, коленей, бедер. Если говорить о лице, то популярно удаление второго подбородка. Стоит подчеркнуть, что пластическая хирургия работает именно с подкожным жиром", — сказал Зленко.

В то время как висцеральный жир, окружающий внутренние органы, может быть уменьшен только через специальные упражнения и изменение образа жизни, подчеркнул хирург.

Среди методов липосакции хирург выделяет ультразвуковую липосакцию как наименее травматичную и эффективную. Он отмечает, что традиционные методы липосакции могут сопровождаться высоким риском повреждения нервов, мышц и сосудов. Ультразвуковая липосакция же предлагает быструю реабилитацию, минимальную травматичность и предсказуемый результат.

Зленко также обращает внимание на то, что липосакция эффективна только при наличии хорошей эластичности кожи. Если кожа сильно растянута, липосакция не даст ожидаемого эффекта, и в таких случаях может потребоваться дополнительная хирургическая подтяжка кожи. Например, при коррекции живота может быть необходима абдоминопластика в сочетании с липосакцией.

Уточнения

Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.



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